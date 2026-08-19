Canelo Álvarez en el Estadio Azteca, que necesita Emilio Azcárraga para convencer al boxeador (X@Canelo)

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El Estadio Azteca se convirtió en el único recinto en albergar tres Copas del Mundo, antes del Mundial 2026 se sometió a una remodelación para mejorar su imagen y brindar una experiencia más completa a los aficionados nacionales e internacionales. El empresario Emilio Azcárraga Jean, propietario del inmueble, invirtió una millonaria cantidad para que el recinto tuviera las condiciones aptas para torneo de la FIFA.

Ahora, el Coloso de Santa Úrsula busca posicionarse como un escenario internacional, no solo en futbol sino en otras disciplinas, razón por la que Azcárraga Jean lanzó una invitación a Saúl Canelo Álvarez para llevar el boxeo a la cancha del Azteca.

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En una reciente entrevista con TUDN, el propietario del club América se sinceró sobre los planes a futuro que tiene para el Estadio Banorte. Y uno de los objetivos es que Canelo Álvarez protagonice una cartelera en la Ciudad de México tal como lo hizo Julio César Chávez en la década de los años 90.

Emilio Azcárraga pide a Canelo una pelea en el Estadio Azteca

Emilio Azcárraga pide a Canelo una pelea en el Estadio Azteca (Emilio Azcárraga)

De acuerdo con lo que compartió Emilio Azcárraga en entrevista para Línea de 4 de TUDN, analizó el futuro del inmueble y aseguró que es un escenario para albergar más allá de los partidos de futbol, razón por la que hizo una petición al boxeador tapatío de que abra una posibilidad de elegir al Azteca como escenario para una pelea antes de su retiro.

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“Yo creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo y valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano”, sentenció.

Fue el 20 de febrero de 1993 cuando Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen, una noche que marcó un Récord Guinness al pelear frente a 132 mil 274 espectadores. Por eso Emilio Azcárraga tomó de ejemplo lo que logró Julio César Chávez y repetir la hazaña con Saúl Álvarez.

“Ya lo hicimos con Julio César, vale la pena hacerlo por todo esto que sucedió. No hay que dejarlo ahí, habría un lleno total. Vale la mucho la pena pensar que además de ser la catedral del futbol, cómo se vuelve un bastión del deporte. Yo siento que hay una oportunidad”, sentenció.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

¿Qué impide que Canelo Álvarez pelee en el Estadio Azteca?

Actualmente, el boxeador mexicano firmó un contrato histórico con Turki Alalshikh que contempla una serie de peleas bajo la promotora Riyadh Season en Arabia Saudita, este contrato vincula a Canelo todo lo que resta del 2026. Por lo que de momento, Canelo no puede negociar con otra promotora y sus peleas están restringidas a ser una sede en Arabia Saudita.

Saúl Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad por el cinturón del CMB. El mexicano vuelve a subir al ring como retador, condición que no tenía desde hace seis años.

En entrevista con CBS Mornings, Álvarez atribuye su trayectoria a la pasión por el boxeo y la disciplina. Señala que el compromiso y la preparación constante son clave para mantenerse al más alto nivel y responder a las exigencias dentro y fuera del cuadrilátero. También lanza un mensaje para quienes buscan seguir sus pasos: “Necesitas prepararte para eso”.

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Álvarez llega a este combate con la mira en ser campeón del mundo otra vez, tras la derrota sufrida el año pasado ante Terence Crawford, cuando perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras en septiembre por decisión unánime.

En mayo, recupera el cinturón de la FIB al vencer por decisión unánime a William Scull en Arabia Saudita, en lo que fue su primer combate oficial fuera de Estados Unidos y México. Ese triunfo desata críticas por el bajo volumen de golpes y la falta de espectáculo, en un contexto que marca un 2025 desafiante en su carrera.