Ricardo Anaya se reunió con el gobernador de Aguascalientes; hablaron sobre vacunas contra COVID-19 y economía

Ricardo Anaya se reunió con Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes (Foto: Twitter@MartinOrozcoAgs)

Como parte de su anunciada gira por municipios de México, Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), se reunió este martes con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, para abordar la situación económica y sanitaria del país ante la crisis de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal detalló que en su encuentro con el político se habló de la llegada de la vacuna para prevenir la enfermedad de coronavirus y las estrategias para reactivar la economía.

Un gusto saludar a @RicardoAnayaC en su visita por #Aguascalientes, con quien dialogué respecto algunos temas importantes para nuestro país, como lo son la llegada de la vacuna contra el #COVID_19 y las estrategias para reactivar la economía

Por su parte, Anaya Cortés publicó en redes sociales su recorrido por municipios veracruzanos de Papantla, Poza Rica y Gutiérrez Zamora.

Durante la reunión de ambos políticos se abordaron temas relacionados a la crisis sanitaria y económica de COVID-19 (Foto: Twitter)

En esta nueva cápsula, el abogado por la Universidad de Querétaro agradeció la hospitalidad de los habitantes del norte del estado, quienes, “frente a enormes problemas son un ejemplo de lucha y ganas de salir adelante”, aseguró.

Cabe señalar que el pasado lunes anunció que se dirigía al estado de Veracruz para visitar las demarcaciones que forman parte de su territorio. Esto luego de declinar la invitación del PAN a una diputación plurinominal de cara a las próximas elecciones del 6 de junio.

“Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, expresó el ex candidato presidencial en otro de sus ya tradicionales videos.

De acuerdo con el opositor al gobierno de López Obrador, las elecciones presidenciales de 2024 serán “cruciales” y es ahí donde enfocará su atención, para lo cual recorrerá el país.

Ricardo Anaya inició recorrido por México rumbo a elecciones de 2024 (Foto: captura de pantalla)

Una de las razones para rechazar el banquillo en la Cámara de Diputados es continuar visitando todos los municipios del territorio nacional, tarea con la que ha dado inicio.

En otro de sus clips, se observa al panista en comunidades rurales, acarreando maíz y conversando con diversas personas, quienes le exponen las problemáticas a las que se enfrentan, así como la manera en que se ganan la vida.

En recientes ocasiones, el excandidato presidencial ha usado el formato audiovisual para criticar la gestión económica, política y sanitaria del gobierno federal frente a la crisis de COVID-19.

Ricardo Anaya contendió por la Presidencia de México en 2018 (Foto: Europa Press)

En uno de ellos, Anaya Cortés pidió a la administración que encabeza López Obrador dejar de mentir, pues la pandemia se encuentra el su peor momento.

“La pandemia no está domada, está peor que nunca, esa es la verdad, no hay otros datos, basta ya de mentiras, el gobierno tiene que rectificar. Necesitamos enfrentar esta crisis unidos, sin divisiones, jalando parejo; Gobierno Federal, estados, municipios, sector público y privado. Sólo así lo podemos lograr, no hay tiempo que perder”, manifestó en un video publicado el pasado 26 de enero.

“México está colapsado”, indicó, pues cada 48 horas se está muriendo una persona en el país a causa de la infección del virus SARS-CoV-2.

Ante este panorama, el político planteó la necesidad de apoyar a las personas que se quedaron sin ingresos, cuestión que sólo se podrá lograr si se suspende la construcción de la Refinería Dos Bocas y del Tren Maya, “para darle ese dinero a la gente que ya no puede más”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Ricardo Anaya pidió al gobierno federal dejar de mentir: “La pandemia no está domada”

Ricardo Anaya rechaza la diputación plurinominal del PAN; buscará la presidencia en 2024

Mario Delgado aseguró que Anaya no tendrá éxito en sus aspiraciones políticas: “El pueblo de México ya despertó”