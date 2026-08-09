Riña por un inmueble termina con 8 detenidos en la GAM: buscaban cambiar cerraduras y despojar a inquilina

Ocho personas fueron detenidas tras una riña por un inmueble en la Gustavo A. Madero; el grupo habría intentado cambiar las cerraduras para impedir el acceso de la inquilina. (Crédito: SSC CDMX | Infobae México)

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Una disputa por un inmueble terminó con ocho personas detenidas en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que un grupo ingresara a una vivienda y anunciara que cambiaría las cerraduras para impedir el acceso de la mujer que habitaba el lugar.

El conflicto ocurrió en el cruce de las calles Norte 15 A y Poniente 116, donde policías acudieron tras recibir un reporte sobre un posible despojo. Al llegar, encontraron a varias personas empujando la puerta de un domicilio para ingresar y, metros adelante, a otro grupo que se enfrentaba.

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Los policías pidieron apoyo de más unidades para controlar la situación y separar a las personas involucradas.

El grupo dijo que acudiría a limpiar el inmueble

Una mujer de 43 años explicó a los policías que la vivienda pertenece a su madre y que una persona la había rentado desde hacía aproximadamente 29 años.

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De acuerdo con su relato, un grupo de personas llegó al domicilio y aseguró que acudiría para realizar labores de limpieza. La inquilina permitió que ingresaran, pero una vez dentro le mostraron un supuesto documento relacionado con una acusación por despojo.

Después le indicaron que ya no tendría permitido entrar al inmueble y que cambiarían las cerraduras de las puertas. La situación provocó una discusión que terminó en una riña.

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Con autorización de la propietaria, los policías ingresaron al domicilio y detuvieron a las ocho personas que se encontraban involucradas en el conflicto.

Entre los detenidos se encuentran cinco hombres de 39, 35, 29, 27 y 24 años, así como tres mujeres de 41, 30 y 29 años.

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Los ocho fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se investigará su posible participación en los hechos.

La investigación deberá establecer si las personas detenidas intentaron apoderarse del inmueble sin derecho y qué responsabilidad corresponde a cada una por el conflicto ocurrido dentro de la vivienda.

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Fiscalía asegura inmueble del muralista Jorge González Camarena por presunto despojo en la colonia Del Valle, el pasado 5 de agosto. (Crédito: Fiscalía CDMX)

Despojo de inmuebles suma por lo menos 46 detenidos y mil 966 denuncias en CDMX

Hasta el 5 de agosto de 2026, el despojo de inmuebles había dejado por lo menos 46 personas detenidas en la Ciudad de México, de acuerdo con información proporcionada por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana capitalino. El funcionario señaló que las detenciones estaban relacionadas con este delito.

En paralelo, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizaban por lo menos mil 966 denuncias por despojo durante el primer semestre de 2026 en la capital. Iztapalapa, con 291 casos, y Gustavo A. Madero, con 217, se encontraban entre las alcaldías con mayor número de denuncias.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México maneja un registro distinto. La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que durante 2026 se habían iniciado por lo menos mil 846 carpetas de investigación por despojo. Esta cifra corresponde a las investigaciones abiertas por esa institución y no al total de denuncias contabilizadas por el SESNSP.

De esta manera, al corte del 5 de agosto, los datos disponibles mostraban por lo menos 46 detenidos, mil 966 denuncias registradas por el SESNSP y mil 846 carpetas iniciadas por la Fiscalía capitalina. Se trata de registros diferentes que no deben sumarse entre sí.

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Entre los casos recientes se encuentra el de dos mujeres detenidas por su presunta participación en el despojo de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión contra ambas y posteriormente fueron trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla.

El caso de Magdalena de las Salinas se suma a esta problemática en la capital, aunque corresponderá al Ministerio Público determinar si las ocho personas detenidas son responsables del intento de despojo y si existen elementos para llevar el caso ante un juez.

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