“Mi pecho no es bodega”, dijo Fernández Noroña tras llamar a la oposición “carroñeros”

Fernández Noroña descalificó a la oposición (Video: Canal del Congreso)

“Carroñeros, miserables, deleznables”, le dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, del izquierdista PT (Partido del Trabajo) y aliado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los miembros de la oposición durante su intervención de este día en la Cámara de Diputados.

Respecto a su participación, el propio legislador señaló en cuenta de Twitter que acababa de echar lumbre en la tribuna de la Sesión Ordinaria de la LXIV Legislatura por sus duras críticas a quienes no han parado de criticar las políticas del mandatario federal.

“Acabo de intervenir en tribuna echando lumbre. Mi pecho no es bodega, puse a la oposición como dado”, aseguró.

Lo anterior, en el sentido de que ha pasado casi un año desde que inició la crisis sanitaria mundial por el COVID-19, y la respuesta debería ser la unidad de todos, sin embargo, ha sido lo contrario.

Noroña habló sobre su participación en la Cámara baja (Foto: Twitter)

Apuntó que los miembros del Partido Revolución Democrática (PRD), prácticamente festejaron que López Obrador se contagió con el virus SARS-CoV-2; que lo hicieron responsable de haberse enfermado y “solo faltó decir que ojalá tuviera un desenlace fatal”.

“Miserable la oposición de los que fueron compañeros y que hoy hacen la tarea más deleznable en favor de la derecha, de la que son sus simples lacayos, el basurero de la historia les queda grande al Partido Revolución Democrática”, aseguró.

Señaló que es la misma situación con Movimiento Ciudadano y que la fórmula se repite con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

Recordó que dichos partidos habían acusado que no habría vacunas contra COVID-19 en México, sin embargo, “López Obrador fue visionario” y no solo consiguió contratos con una sola farmacéutica. De tal modo, previno que México no se quedara sin vacunas pese a que, como está ocurriendo ahora, hubiera retrasos en la producción de dosis.

Noroña es partidario de la 4T (Foto: Presidencia/Archivo)

“No hay tenido ni tendrán el mínimo de decencia que se equivocaron y actuaron de mala fe. 67.4 millones de AstraZeneca, la más barata porque decidió no lucrar; tan importante ese convenio que hizo México que 250 millones de vacunas se harán en México y hasta empleos van a crear y se irá a la patria grande el trabajo que desde México se haga en beneficio a los pueblos hermanos de América Latina; 35 millones de CanSino que como son chinas van a decir que no sirven, ya ven cómo son de irresponsables estos gremiólogos [...] me hierve la sangre de oír su hipocresía, su mala entraña”, dijo.

También recordó que hay más millones de vacunas de otras farmacéuticas como Pfizer-BioNTech, las cuales fueron comparadas para que todos los mexicanos puedan inmunizarse. Detalló que a diferencia de otros 52 países pobres que no verán una sola vacuna en todo este 2021, en México ya se ha iniciado la vacunación universal.

Noroña resaltó que pese a las dificultades económicas el presidente tomó la decisión de gastar 32 mil millones de pesos “en el hecho más importante, la salud y la vida de nuestro pueblo”.

Noroña se encuentra en varias polémicas (Foto: Captura de Pantalla)

Señaló que los servicios de Salud que recibió el país antes de la pandemia eran deplorables, por lo que la actual administración tuvo que hacer grandes esfuerzos, inversiones y contrataciones de personal para darle la cara a la crisis sanitaria.

Por otro lado apuntó que la oposición solo remarca las dificultades de la pandemia por COVID-19 pero no las cosas buenas como que el IMSS e ISSSTE recibieron a pacientes que no contaban con seguro, o el más de millón de mexicanos que se han recuperado.

“Es verdaderamente deleznable y no les vamos a perdonar toda la intriga que hicieron en torno a la enfermedad del compañero presidente ¡Larga vida al compañero presidente López Obrador”.

Dijo que el presidente, pese a estar enfermo salió a dar la cara para dispersar los rumores, pero solo recibió más críticas, en este caso por vivir en el Palacio Nacional. En ese sentido, señaló que la oposición, sin importar lo que haga el presidente solo ve el momento de atacar, por lo que los calificó como “carroñeros, miserables, deleznables”.

