“En qué se parece AMLO a Chávez en Venezuela”: el duro editorial del WSJ sobre el presidente de México

En la publicación “How AMLO Is Like Venezuela’s Chávez” señaló que el tabasqueño hace uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “para purgar instituciones de no creyentes” (Foto: Reuters/Henry Romero)

“Los paralelos entre el espíritu del gobierno de dos años de López Obrador y el del hombre fuerte venezolano en sus primeros años son imposibles de ignorar”, señaló The Wall Street Journal al comparar las acciones y decisiones del presidente de México con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.

A pesar de que la periodista María Anastasia O’Grady considera que existen “diferencias obvias” entre ambos políticos, reconoció que el presidente mexicano ha demostrado que “tanto sus aspiraciones como su modus operandi son inquietantemente similares” a las de Chávez

En su comparación recalca el uso de programas como “Aló Presidente” del venezolano y las conferencias matutinas diarias de López Obrados para “vincularse con el hombre de la calle”.

Durante esas emisiones identificó que “sus palabras siembran resentimiento y división mientras justifican los abusos de poder en nombre de la lucha contra la corrupción”.

En la publicación “How AMLO Is Like Venezuela’s Chávez” señaló que el tabasqueño hace uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “para purgar instituciones de no creyentes” como sucedió con las acusaciones de corrupción en contra de Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o Carlos Romero Deschamps, líder sindical.

Tanto Chávez como López Obrador utilizaron programas diarios para difundir su discurso (Foto: Shutterstock)

Por otro lado, O’Grandy recalcó que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en conjunto con el mandatario mexicano, han buscado constantemente la centralización del poder.

Por ejemplo al emitir acusaciones en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), al buscar absorber al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) por considerarlos muy costosos y por la Ley del Banco de México, cuyo objetivo es que dicho órgano compre efectivo en moneda extranjera a bancos mexicanos, supuestamente para favorecer las remesas.

Expertos financieros han recalcado constantemente que una acción así en el banco mexicano derrumbaría al peso y, con él, la presidencia de López Obrador. Sobre ello, la autora señala que “preservar la autonomía de Banxico puede no ser una condición suficiente para salvar el pluralismo mexicano del destino venezolano, pero es una condición necesaria”.

López Obrador ha sido criticado en otras ocasiones por el medio estadounidense (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

El medio estadounidense ha criticado con anterioridad a López Obrador por la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados. Aseguró que esa norma limita la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano, provocó una reacción inmediata de la prensa estadounidense.

En un artículo firmado por José de Córdoba y Santiago Pérez, el diario destacó que la nueva Ley paralizará los esfuerzos bilaterales para combatir a los cárteles mexicanos.

“El partido gobernante del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el martes una nueva ley que frena el papel de los agentes extranjeros en México, una medida que Estados Unidos cree que paralizará los esfuerzos bilaterales para combatir a los poderosos cárteles de la droga”, advirtió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Duro cuestionamiento de WSJ a la lucha anticorrupción de López Obrador: “¿Qué es diferente ahora?”

México se convertirá en el mercado legal de cannabis más grande del mundo... pero eso no le ayudará a combatir al crimen organizado: la dura advertencia del WSJ

“¿Qué tengo que ver yo con Santa Anna?”: López Obrador respondió a WSJ y negó que México sea país de un solo hombre