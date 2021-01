Arrestaron por extorsión a empresario que hackeó portal de VisitMéxico en julio de 2020

Juan "N" fue detenido afuera de las oficinas de su empresa, en la Ciudad de México (Foto: Fiscalía CDMX/Captura de pantalla)

La tarde de este sábado 30 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo dio a conocer la aprehensión de Juan “N”, por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en cumplimento de una orden de aprehensión al estar acusado del delito de extorsión y la inhabilitación de la página web de VisitMéxico.

Dicha plataforma digital cayó, de manera sorpresiva, el 25 de julio de 2020. Las versiones en ese momento indicaron que la suspensión se derivó ante una presunta falta de pago, aunque los empresarios encargados de la administración del sitio no confirmaron esta información.

La página web, que forma parte de la estrategia de promoción y digitalización turística del país, dejó de funcionar y sólo aparecía la leyenda: “Suspensión por falta de pago. Disculpe, estamos trabajando en este momento, vuelva pronto”.

Después de que fueran reportadas traducciones imprecisas en el nombre de ciudades y destinos turísticos en el portal de VisitMéxico, la Secretaría de Turismo (Sectur) se disculpó con los usuarios, además acusó que estas fallas buscan dañar su imagen institucional.

“La Secretaría de Turismo expresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el portal VisitMexico. Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la secretaría”, publicó la dependencia encabezada por Miguel Torruco Marqués.

En reportes registrados de julio pasado, cuando comenzó la problemática, la empresa Braintivity aseguró que seguiría la vía judicial para que le fuera devuelto el dominio de VisitMéxico. En aquel entonces, denunciaron que Tecnocen y Sinfoni retuvieron el portal para extorsionar y obligar a la firma de un contrato millonario multianual.

Marcos Achar Levy, presidente de Braintivity, indicó que Juan Sergio Loredo Foyo fue contratado como director de Tecnologías de Información de la empresa, por lo que comenzó a gestionar la página de Turismo.

Cuando se desató la problemática, Achar Levy señaló que tanto Loredo como su compañero de trabajo, José Manuel Pérez Rodríguez, decidieron abandonar sus puestos y, por ende, dejaron de prestar el servicio desde sus empresas (Tencocen y Sinfoni), pero conservaron en su poder los permisos, usuarios, autorizaciones y claves de acceso del sitio y los micrositios.

Por su parte, Loredo Foyo exhibió que el problema con Braintivity se debió a una falta de pagos, por lo que tomó la decisión de sabotear la página, pues con esa acción lograría su cometido de recibir el dinero que no le habían otorgado en su momento.

Debido a este conflicto, Loredo Foyo, director de Tecnocen, fue detenido fuera de sus oficinas en la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Benito Juárez, así lo informó Braintivity Innovative Consulting.

“Una vez que lo detuvieron, informan a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y ellos, a su vez, se encargan de hacer el papeleo correspondiente para trasladar a policías de investigación (a la CDMX), que reciban a Juan Sergio Loredo Foyo y lo trasladen al Estado de Quintana Roo para depositarlo en el penal a efecto de que siga el procedimiento correspondiente”, informó Aldo Gutiérrez, director jurídico de Braintivity.

La pena que podría aplicarse al imputado iría de 15 a 20 años de prisión, más la compensación por daños determinada por el juez correspondiente. Sin embargo, se está buscando sumarle otras carpetas de investigación ligadas a Loredo Foyo, como la incentivada por la Sectur debido al daño a su imagen y al portal VisitMéxico.

