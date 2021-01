Golpe de 900 millones de pesos al CJNG: decomisaron en Texas 663 paquetes de metanfetamina

La de DEA de Dallas logró la mayor incautación de la historia de metanfetaminas en el Norte de Texas

Agentes de la Administración del Control de Drogas de EEUU (DEA) aseguraron 663 paquetes con metanfetamina en el norte de Texas; presuntamente, este narcótico fue enviado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el precio estimado de la droga sería de USD 45 millones (900 millones de pesos).

De acuerdo con el reporte de la DEA, consignado por la televisora local WFAA, estos empaques representan la mayor incautación de metanfetamina en la historia del norte de Texas. Eduardo Chávez, agente especial de la agencia en Dallas, comentó que la droga estaba oculta en un compartimiento secreto de un camión de 18 ruedas.

El peso fue calculado en 1,930 libras, es decir, alrededor de 875.43 kilos, o casi una tonelada. El agente de la DEA se mostró asombrado porque esta cantidad equivalía al menos a la quinta parte de toda la metanfetamina localizada en 2020.

“Desafortunadamente, la metanfetamina es una de las mayores amenazas en el norte de Texas, por lo que anticipamos que gran parte de ella estaba destinada al mercado aquí”, dijo el agente Eduardo Chávez.

La droga estaba oculta en el compartimiento de un camión, de acuerdo con agentes de la DEA que realizaron el aseguramiento (Foto: Captura de pantalla)

Presuntamente, el polvo cristalino fue enviado por el CJNG que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Pese a que el decomiso ocurrió en octubre pasado, la DEA recién reveló los detalles al periodista de la WFAA, William Joy, y quien difundió el clip donde se muestra el aseguramiento.

La grabación de apenas 22 segundos permite apreciar que los pequeños paquetes envueltos en aparente cinta gris son obtenidos del compartimento localizado en el piso de la caja del camión, detenido en la carretera Interestatal 35 del condado de Denton.

Al respecto de esta incautación, Eduardo Chávez prefirió no dar más detalles sobre personas arrestadas debido al sigilo de las investigaciones en curso.

Según el reporte de William Joy, un kilo de metanfetamina valía alrededor de USD cuatro mil en marzo, pero hacia mayo, el precio se elevó considerablemente hasta cuadruplicarse, es decir, 16 mil dólares por mil gramos.

Presuntamente, el polvo cristalino fue enviado por el CJNG que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (Fotoarte: Steve Allen)

Oseguera Cervantes es perseguido por agentes mexicanos y estadounidenses. Reportes de inteligencia han señalado que el cabecilla se oculta en las montañas de Jalisco, bastión del grupo transnacional a su mando, aunque igual ronda por Colima y Michoacán. La DEA ofrece hasta 10 millones de dólares por datos que lleven a su arresto, mientras que en México, la Fiscalía General de la República oferta 30 millones de pesos por información que permita localizar al capo.

La Unidad de Inteligencia Financiera refiere que el grupo del Mencho tiene presencia en 24 de 32 entidades del país, pero un informe del Congreso de Estados Unidos alude a que son 27 estados mexicanos bajo su dominio. De registrar operaciones en cuatro entidades en 2010, el CJNG ha expandido su territorio en una década.

Para el gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos son el principal proveedor de drogas y no hay grupos transnacionales que les hagan frente en el trasiego de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, a través de su frontera suroeste.

Asociadas con pandillas locales, las facciones distribuyen en todo el país, además, se han modernizado para enviar y vender su producto, pero sobre todo, no se detendrán ante nada ya sea que recurran a la violencia o intimidación.

“La metanfetamina y el fentanilo se pueden pasar de contrabando en modestos cantidades dado su desarrollo sintético y, por lo tanto, se pueden ocultar más fácilmente que narcóticos de origen natural, que tienden a ser más voluminosos.

Los cárteles mexicanos son el principal proveedor de drogas y no hay grupos transnacionales que les hagan frente en EEUU (Foto: Archivo)

“También se pueden encontrar drogas sintéticas y comprado en la deep web de forma más barata por clientes que utilizan criptomonedas y enviado a través de correo internacional o en consignación urgente”, explica el informe President’s Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice, revelado el 22 de diciembre pasado.

De acuerdo con el reporte anual de la DEA publicado a inicios del 2020, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son los principales grupos responsables de enviar este narcótico a Estados Unidos. Para la agencia antidrogas, El Mencho es la principal amenaza en el tráfico de estupefacientes a nivel mundial.

Mientras que de 2012 a 2018 se triplicaron las muertes por el consumo excesivo de cocaína y, aquellas por metanfetamina, se quintuplicaron. En los últimos años, los fallecimientos por sobredosis de metanfetamina y cocaína aumentaron porque los cárteles mezclan fentanilo con esas sustancias, señala el estudio del Departamento de Justicia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Guardia Nacional decomisó más de 2 kilos de metanfetamina escondidos en una mesa; tenían como destino Houston

Intimidación y violencia: los cárteles mexicanos y su avance imparable en EEUU

El CJNG es la tercera organización criminal más peligrosa del mundo, según la DEA