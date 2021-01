“No tengo nada que esconder”: director de políticas públicas de Twitter se defendió de los señalamientos de AMLO

Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter

Hugo Rodríguez Nicolat, el director de Política Pública de Twitter en México y América Latina que fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), negó tales acusaciones e hizo hincapié en afirmar que su trayectoria es transparente y que no tiene ningún papel en la moderación de las cuentas o el cumplimiento de las reglas de convivencia en la red social.

“Mi trayectoria personal es transparente. El presidente leyó un perfil que todo el mundo puede consultar, no tengo nada que esconder. Segundo: tengo una trayectoria muy diversa y he tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno y ahora para la iniciativa privada. Sin importar cual fuese la inclinación política de Twitter, así no funciona la moderación de contenidos”, explicó Rodríguez durante una intervención en Aristegui Noticias.

“Twitter es la única plataforma que no permite la ‘pauta política’, esto quiere decir que si un candidato con fines electorales quiere promocionar un tweet, no lo puede hacer en Twitter porque desde hace un año se tomó la decisión de frenar esto, porque hay que entender cómo funciona la pauta política. La empresa no vende automatizaciones ni cuentas, solo se alimenta de la publicidad que todo mundo ve”, añadió.

También afirmó que en la empresa “hay un editor que está únicamente encargado de las contenidos. Sin duda eso no lo hago yo, ni nadie en las oficinas de México. Lo hace un grupo de personas entrenadas que revisan ese tipo de comportamientos y toman acciones”.

Y es que la semana pasada, antes de que arrojara positivo por COVID-19, el mandatario mexicano aseguró que el director de Twitter en México era militante o personaje cercano del Partido Acción Nacional (PAN), y que incluso fue asesor de un senador del mismo partido: “El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN”, afirmó AMLO en Palacio Nacional.

Rodríguez Nicolat confirmó a AP que sí militó en el PAN, sin embargo, él no es el director general de Twitter sino que su cargo es director de Políticas Públicas. De tal forma que, cuando López Obrador le solicitó “que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots”, no se dirigió al empleado correcto.

El actual director general de Twitter México es Francisco Jimenez Viesca, desde septiembre del 2019. El enfoque de Francisco Jiménez va en torno a aprovechar el mercado que ofrece México para Twitter. De hecho, él ya se había desempeñado en puestos relacionados al marketing en empresas como PepsiCo Food Internationals, Conagra Foods y Coca-Cola Femsa.

Acerca de la participación de Hugo Rodríguez en el PAN, su perfil de LinkedIn sí confirma que asesoró al Presidente del Senado durante 1 año, entre el 2004 y el 2005. En ese periodo, quien estuvo al frente de la Cámara de Senadores fue Diego Fernández de Cevallos. Famoso por haber sido secuestrado en el 2010, durante 7 meses y 6 días, además de que fue uno de los promotores de la llamada Ley Televisa.

Luego, también con el PAN, Hugo trabajó como Coordinador de Proyección Internacional del partido. Ahí, preparaba discursos e informes para los integrantes del Congreso panistas cada que se hablaban de temas internacionales. Durante el año que trabajó ahí (del 2005 al 2006) trató temas como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la migración, entre otros.

Su último puesto al interior del partido fue en la logística de la transición presidencial durante el año 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa. Su participación en ese puesto duró 3 meses, y se centró en la organización del día de la inauguración presidencial.

Según la información ofrecida a cuentagotas por el Gobierno, López Obrador está confinado en su domicilio en el Palacio Nacional, con buen ánimo y sin síntomas mayores más allá de algo de “febrícula” y “un poco de dolor de cabeza”, y atendido por un grupo de médicos liderado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no ha hecho ninguna declaración.

