Gobierno de Culiacán incluyó a AMLO entre los héroes de la patria en un mural

Una de las críticas más comunes de los detractores del gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” es el culto a la personalidad de su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que su rostro ha sido caricaturizado por sus seguidores para hacer peluches, botones, estampas y hasta cubrebocas.

Sin embargo, hay funcionarios públicos que van más allá y ya califican a López Obrador con uno de los próceres de la patria. Tal es el caso de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde morenista de Culiacán, Sinaloa.

Y es que este 26 de enero, el edil inauguró el mural llamado “La Cuarta Transformación”, una obra de “Aldo”, un joven pintor local, y el cual se encuentra frente al Salón de Cabildos del Palacio Municipal.

El mural es casi igual a la imagen que realizó el gobierno federal para este sexenio. Tiene un fondo guinda (el mismo color del partido Morena) y resalta a personajes históricos en tonos sepia como José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas; sin embargo, el gobierno local decidió agregar la figura de AMLO.

A través de un comunicado, el alcalde explicó que se trata de un justo homenaje de manera sencilla pero significativa al presidente de México, ya que considera que el país se mantiene en el camino a un mayor bienestar donde predomine la justicia y se supriman los abusos del poder.

Incluso, Estrada Ferreiro aseguró que lo que ha hecho el actual jefe de Estado durante su gobierno “ha sido toda una revolución”, aunque “sin causar muertes”. Durante el evento, también develó un busto de Benito Juárez, el cual se instaló a unos pasos de dicho mural.

Hay que decir que “el sencillo pero significativo homenaje” no fue muy bien recibido por gran parte de usuarios de redes sociales, quienes señalaron a Jesús Estrada como “otro político zalamero” del presidente. No obstante, hubo otros cibernautas que simplemente lo tomaron como una burla.

“El fanatismo en su máxima expresión”, “Ojalá tanta zalamería no sea para buscar la gubernatura”, “En su casa puede usted poner las imágenes que le dé su gana, respete los símbolos patrios”, “Seguramente los impuestos son para alabar”, fueron algunas de las opiniones que se pueden leer en Twitter.

Siempre sí va por la reelección

Jesús Estrada ha revelado su interés de ir por la reelección si la dirigencia nacional de Morena así se lo indica, pero mientras se encontraba en campaña había prometido no buscar reelegirse.

Después de no ser designado como el candidato del Movimiento Regeneración Nacional para la gubernatura de Sinaloa, el edil ha manifestado que se mantendrá a la espera de las determinaciones que tome el partido sobre su futuro en la política, incluso si se trata de ir por la reelección.

Así como me invitaron (Morena) a lo de la gubernatura, me invitarán por la reelección (…) Claro que participaré, me interesa, no hemos terminado de trabajar por Culiacán