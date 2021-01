Ante riesgo por COVID-19, Embajada de EEUU en México exhortó a “no salir corriendo a la frontera”

Los migrantes pueden contagiarse de COVID-19 al intentar cruzar la frontera (Foto: EFE/Xavier Montalvo)

“No es momento de salir corriendo a la frontera”, señaló un audio difundido por el embajada de Estados Unidos en México, exhortando a los migrantes a quedarse en casa y no intentar cruzar a su país.

A través de un material compartido en su cuenta de Twitter, la embajada hizo un llamado a los extranjeros a no viajar a la frontera, ya que aún siguen vigentes las políticas del ex presidente Donald Trump y existe el riesgo latente de contagiarse de COVID-19.

En la grabación de voz que hizo Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que pese a que Joe Biden acaba de tomar el poder, aún se trabaja en las nuevas reformas las cuáles aún no tienen fecha de aplicación.

“A los migrantes que están pensando en viajar al norte o que ya iniciaron el viaje, ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera”.

Aún siguen vigentes las políticas del ex presidente Donald Trump (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

“Entendemos que pueden estar padeciendo dolor y dificultades; este no es el momento de venir corriendo a la frontera, no pierdan su dinero, no aumenten el riesgo de contagiarse con el COVID-19 durante el viaje, no arriesguen su vida”, agregó.

Cabe recordar que por ahora el programa “Quédate en México” o Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) que obliga a los migrantes a esperar en México sus trámites de asilo sigue vigente, no obstante, Joe Biden se comprometió a desmantelarlo.

Por ello, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero señaló el pasado 4 de enero en una conferencia virtual que para afrontar el desafío migratorio se contempla hacer trabajos en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos

“Formularemos un plan respecto de los migrantes que aún permanecen en México con este programa” dijo.

Joe Biden se comprometió a cambiar las políticas migratorias (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Tras la aprobación del programa, miles de migrantes se han quedado varados en el país, principalmente en la zona fronteriza, donde se han mantenido estáticos desde que inició la pandemia por COVID-19.

Ingreso a Estados Unidos

La embajada anunció que a partir de este 26 de enero, es un requisito indispensable presentar una prueba de COVID-19 negativa para viajes aéreos. Esta será requerida en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a todos los pasajeros que ingresen a dicho territorio, sin importar que se trate de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

El test debe ser tomado entre de los tres días naturales previos a la salida, o prueba de recuperación del virus dentro de los últimos 90 días.

“Las aerolíneas deben confirmar el resultado negativo de la prueba o la prueba de recuperación reciente de todos los pasajeros antes del embarque y deben negar el embarque a los pasajeros que no presenten documentación de una prueba negativa o recuperación”, señala.

Para ingresar a EEUU se necesita una prueba COVID negativa (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

Asimismo recomiendan a los viajeros que se comuniquen con su aerolínea para obtener información sobre los requisitos de prueba. Debido a que las aerolíneas pueden adoptar y modificar sus propias políticas para implementar la nueva regla de los CDC es mejor que los interesados se informen y no confíen en datos de otras aerolíneas e incluso de viajes anteriores.

También señala que la Secretaría de Salud (SSa) mantiene una lista de laboratorios para pruebas COVID-19 avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Cabe apuntar que también hay disponibilidad de laboratorios que realizan la prueba al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero se debe revisar con tiempo cuál es la prueba requerida ya que algunos no reciben las de PCR.

