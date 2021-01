“Algo tiene que hacer el Gobierno de México”: Guatemala dijo a familiares de calcinados en Tamaulipas

Los cuerpos fueron hallados el fin de semana en Tamaulipas (Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

A cuatro días del hallazgo de 19 cuerpos calcinados en camionetas en Camargo, el Ministerio del Exterior de Guatemala dijo tener muestras ADN de 15 personas que podrían ser familiares de las víctimas, señaló el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.

El funcionario señaló en una entrevista para Milenio televisión, que seguirán a la expectativa de los resultados de las pruebas de ADN que ayuden a identificar a las personas que fueron asesinadas.

Recordó que hasta el momento se ha podido determinar que 16 eran hombres, una mujer y hay dos que aún no se ha podido establecer su sexo.

“La identidad deberá pasar por una prueba de ADN para saber si son las personas que se ha venido diciendo en redes sociales desde Guatemala. Esto es un cotejo en el que se toma el perfil genético de familiares que dicen que son sus familiares. El Ministerio del Exterior de Guatemala dice que tienen tomas de 15 personas que podrían ser familiares (de las víctimas)”, apuntó.

Fotograíìa de este lunes que muestra uno de los vehículos donde fueron halladoas 19 personas calcinadas en un paraje de la ciudad de Camargo en el estado norteño de Tamaulipas ( Foto: EFE/STR/SOLO USO EDITORIAL)

El funcionario dijo que las pesquisas levantadas en el lugar de los hechos han permitido establecer que las personas no fueron asesinadas en la zona, puesto que no se hallaron casquillos percutidos pese a que las víctimas tenían heridas de bala, además de que la camioneta tipo pick up había sido vista en Nuevo León cruzando hacia el norte.

“Se lleva una línea de investigación que tiene que ver con que el sitio donde sucedieron los hechos (el asesinato de las personas) es otro de donde se encontraron camionetas, es lo que se tiene”, dijo.

Refirió que aún no se ha dado con los responsables, no obstante cualquier información se mantendrá bajo resguardo para no violar el proceso judicial. Por el momento descartó que una de las líneas de investigación sea el crimen organizado, aunque “se puede tomar a consideración”.

Cabe apuntar que el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez, dijo el pasado 26 de enero que un punto importante de la investigación es esclarecer el lugar y el motivo del crimen.

Autoridades descartan relación con grupos criminales (Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

Luto en Guatemala

Por su parte, algunos habitantes del municipio de Comitancillo en San Marcos, Guatemala, aseguran que entre los calcinados se encuentran sus familiares.

De acuerdo con Diario del Sur, una familia aseguró que entre las víctimas está Marvin “N” de 22 años.

Su hermana Élida “N”, señaló al medio tener la corazonada de que se trata de Marvin “N”, pero que aún no tiene pruebas de que haya sido quemado, no obstante se encuentra de luto al igual que otras familias de la misma región.

“Nosotros estábamos esperando su llamada para saber dónde estaba, pero ya no supimos nada, sólo una señora que nos llamó de México nos avisó de la tragedia y que mi hermano había muerto en un accidente”, dijo la mujer.

Habitantes de Guatemala señalan que sus familiares son los asesinados (Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

De acuerdo a lo que señaló Élida, su hermano y las otras personas salieron de su país el pasado 13 de enero y su idea era llegar al norte de México.

Por otro lado, el medio guatemalteco Prensa Libre, señaló que Héctor López Ramírez, alcalde de Comitancillo, se reunió este 26 de enero con personas originarias en ese municipio, quienes presumen que sus familiares son las víctimas encontradas en Tamaulipas.

Ante ello les dijo que: “algo tiene que hacer el Gobierno de México” y que todo “Comitancillo está de luto”. Mientras se resuelven las investigaciones por ADN las familias han recibido apoyos por parte del gobierno local.

