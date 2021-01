Convocatoria UAEM 2021: requisitos para estudiantes de nuevo ingreso

Estudiantes deberán seguir algunos pasos y requisitos. (Foto: Pixabay)

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) lanzó una convocatoria para todos aquellos estudiantes que quieran formar parte de sus filas, por lo que deberán seguir algunas fechas para realizar la solicitud de preinscripción.

Se trata de una oportunidad para todos los alumnos que sean egresados de bachillerato o que están a punto de concluir y quieran continuar sus estudios hacia la Licenciatura.

Otro de los requisitos es que los participantes no deberán tener baja reglamentaria en el mismo o en alguno de los programas que ofrece la escuela, facultad, centro universitario UAEM, unidad académica profesional o instituciones incorporadas a la UAEM.

Podrán participar profesores de inglés. (Foto: Pixabay)

Podrán participar también, profesores de inglés en activo (para la licenciatura de enseñanza de inglés) o enfermeros en activo con título de técnico de enfermería, estén laborando en una institución del sector salud y deseen obtener el título de Licenciado en Enfermería, cursando unidades de aprendizaje (asignaturas) virtuales y prácticas presenciales.

El proceso de preinscripción se desarrollará del 3 de febrero al 23 del mismo mes bajo los siguientes lineamientos.

¿Cómo realizar el trámite?

*El alumno deberá registrar su solicitud al ingresar en el siguiente sitio web. Click Aquí.

*Acceder a dicha página según corresponda la letra inicial de la CURP, como se muestra en el siguiente cuadro:

Este es el calendario para la preinscripción (Foto: UAEM)

*Compartir en formato digital (JPG) con un tamaño por archivo menor a 1.5 MB, los siguientes documentos:

-Certificado total de bachillerato o constancia oficial de estudios.

-Fotografía con la siguientes características: en blanco y negro o a color, tamaño 10 x 15 cm,de frente, únicamente el rostro (de los hombros a la cabeza), con ropa blanca y sin lentes, hombres cabello corto y mujeres cabello recogido y frente descubierta.

-Aspirantes a licenciatura de enfermería en modalidad mixta, deberán registrar una constancia laboral como enfermeros, expedida por la autoridad competente.

-En el caso de los aspirantes a la licenciatura de enseñanza de inglés en modalidad no escolarizada (a distancia) tendrán que registrar una constancia laboral como docentes del idioma.

*El siguiente paso del registro es pagar los derechos del examen. La ficha será emitida por el sistema de nuevo ingreso a la UAEM. El depósito será efectuado únicamente en la institución bancaria autorizada por la cantidad de 702 pesos.

Los alumnos deberán presentarse al examen en las fechas establecidas. (Foto: Pixabay)

*Se notificará vía correo electrónico la fecha en la que se debe acceder al sistema para ingresar y descargar la cédula de preinscripción.

*Presentarse puntualmente al examen, en día y hora acordados por la institución.

Hay que destacar que los resultados serán enviados por correo en la fecha autorizada después de presentar la prueba.

Poco después los aspirantes seleccionados iniciarán con los trámites de inscripción en: http://nuevoingreso.uaemex.mx.

Las clases arrancarán el próximo lunes 2 de agosto del año en curso. Para cualquier información adicional o dudas sobre el proceso podrán ingresar al siguiente link. Aquí.

Aquellos que no completen el expediente o no concluyan el trámite de preinscripción, no tendrán derecho al examen de selección.

Tampoco habrá preinscripciones fuera del periodo estipulado. La UAEM se reserva el derecho de asignar turno para el proceso de preinscripción, presentación de examen, inscripción y horario de clases.

Las cuota por inscripción y reinscripción para alumnos de nacionalidad extranjera serán efectuados en dólares americanos, de acuerdo con el tipo de cambio vigente a la fecha.

