“Fui un irresponsable”: pidió disculpas Alex Silva, el oftalmólogo que recibió la vacuna contra el COVID-19 y después asistió a una fiesta en la playa

Luego de varias semanas reapareció en redes sociales el Dr. Alejandro Silva, el musculoso oftalmólogo que presumió que le aplicaron la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), a pesar de no ser parte del personal médico de primera línea en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, esta vez no publicó una fotografía en medio de un viaje o asistiendo a una fiesta, sino que a través de su cuenta de Instagram subió un video para ofrecer disculpas a los trabajadores de la salud que sí atienden pacientes contagiados de SARS-CoV-2, aceptando que su comportamiento no fue precisamente ejemplar.

“Soy yo, el doctor de los memes que seguramente vieron por ahí las últimas semanas. Quiero aprovechar este espacio y este video para pedirles una disculpa a todos porque sé que mi comportamiento no fue el mejor y que fue irresponsable”, comenzó a decir en su video.

pues su especialidad no tiene que ver con la pandemia de COVID-19; sin embargo, él había argumentado que como es oftalmólogo y atiende a muchos adultos mayores, debe reducir su factor de contagio

Asimismo, explicó por qué dejó pasar un tiempo antes de disculparse ante sus colegas y ante la opinión pública después de ser captado en una fiesta en la playa.

Yo no soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación de algo que se viralizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidiar con los mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso para poder reflexionar”