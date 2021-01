Quién es Blanca Virgen, la mexicana que recibió un indulto del presidente Donald Trump

En la lista de indultos destaca Blanca Virgen, la mexicana que recibió un indulto del presidente Donald Trump (Foto: REUTERS/Al Drago)

El presidente Donald Trump publicó, a través del secretario de prensa, las subvenciones ejecutivas de clemencia a unas horas de abandonar el puesto como el mandatario de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, se publicaron la mayoría de los nombres de los 73 indultos y las 70 conmutaciones adicionales. Se trata de una diversa lista en la que destacan todo tipo de criminales, de crímenes y de condenas que incluso llegan hasta la cadena perpetua.

Destaca, entre nombres como el ex consejero de Trump Steve Bannon y el rapero Lil Wayne, una mexicana de nombre Blanca Virgen, quien ha servido una condena de 12 años de una sentencia de 30 años que le impusieron en los tribunales norteamericanos.

De acuerdo con el comunicado, Virgen rechazó una oferta de 10 años por declararse culpable ante la corte, y aceptó su derecho constitucional de un juicio, en el que recibió el triple de años que se le habían ofertado en primer lugar, luego de declararla culpable

En prisión, destacaron, ha recibido múltiples reconocimientos derivados de los logros y alcances del programa de educación que implementó tras las rejas.

Por último, agregaron que será a partir de su liberación cuando la señora Virgen viaje de regreso a México, donde la espera su familia y donde se encargará de cuidar a sus cuatro hijos.

El indulto presidencial, de acuerdo con la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, es un poder que tienen los presidentes de conceder clemencia a infractores declarados culpables por el sistema de justicia penal federal.

Es en el artículo dos, sección dos, donde se señala que “el Presidente será comandante en jefe del Ejército y Marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos estados, cuando sea llamado al servicio real de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del oficial principal de cada uno de los departamentos ejecutivos, sobre cualquier tema relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá poder para otorgar indultos por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicios políticos”.

Sin embargo, esta facultad únicamente abarca los delitos federales, por lo que no evita el riesgo de que una corte o fiscal estatal presente acusaciones de los mismos asuntos, de acuerdo con el análisis de Charlie Savage para The New York Times.

Además, agregó el periodista, hay múltiples contras en esta decisión. Destacó el hecho de eliminar las capacidades para invocar a la Quinta Enmienda, por lo que un beneficiario del indulto “citados ante el Congreso o ante un gran jurado estarían obligados a declarar; mentir o rehusarse a testificar constituiría otro delito”.

Luego de los rumores donde aseguraban que Trump se otorgaría un indulto a sí mismo, sus colaboradores más cercanos o hijos, en la lista no apareció ninguno de ellos.

Pero está su ex asesor, Steve Bannon, de 66 años, quien fue indultado por acusaciones de fraude contra ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos del presidente, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

Bannon fue uno de los artífices de la campaña presidencial victoriosa de Trump en 2016, pero luego de unos meses de integrar la administración, fue separado de sus funciones por el presidente.

El indulto presidencial anularía los cargos contra Steve Bannon en el caso de que fuera condenado, indicó el diario The New York Times, con citas de diferentes funcionarios de la presidencia norteamericana.

En los últimos meses, Trump indultó a otras personas, entre ellas algunos colaboradores y allegados condenados en el marco de la investigación sobre una posible colusión de su equipo de campaña en 2016 con Rusia.

