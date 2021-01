Las horas finales de Trump en la presidencia: una ola de indultos en la mira

Entre quienes están siendo considerados para la concesión de clemencia se encuentran el expresidente de la Asamblea de Nueva York, Sheldon Silver, y el rapero Lil Wayne.

Entre quienes están siendo considerados para recibir un indulto presidencial se encuentran figuras tan dispares como Sheldon Silver, el deshonrado expresidente de la Asamblea de Nueva York, y el rapero Lil Wayne, quien se declaró culpable el mes pasado de un cargo de armas. Rudolph W. Giuliani dice que no espera uno, y las posibilidades de Stephen K. Bannon parecen haber disminuido. Mezclados entre los grandes nombres, también son considerados personas que cometieron delitos relacionados con las drogas de bajo nivel.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entra en las últimas horas de su mandato, se ha centrado intensamente en quién debería beneficiarse de su poder de clemencia. Junto con el abogado de la Casa Blanca, Pat A. Cipollone, y asesores como Ivanka Trump y Jared Kushner, su hija y su yerno, Trump ha pasado días revisando nombres y recomendaciones, reuniendo una lista que los funcionarios dicen que tiene la intención de revelar hoy martes, su último día completo en el cargo.



[





Consulta nuestra cobertura en vivo, en inglés, para conocer lo último.





]



El tamaño y la composición precisa de la lista aún está por ser determinada, pero es probable que abarque al menos 60 indultos o conmutaciones y tal vez más de 100. Trump ya ha llamado a algunos de los destinatarios, dijeron personas informadas, y celebró otra reunión sobre el tema el lunes por la tarde.

No hay planes para que Trump incluya un indulto para sí mismo en la lista que se dará a conocer durante el día o para que perdone preventivamente a sus dos hijos adultos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, ninguno de los cuales ha sido acusado de ningún delito, dijeron los funcionarios. Pero la decisión final de Trump de perdonarse a sí mismo y a los miembros de su familia, dijeron, podría seguir siendo una cuestión abierta hasta el mediodía del miércoles, cuando su mandato de cuatro años llegue a su fin.

Es probable que algunos de los indultos y conmutaciones vayan a parar a personas cuyos partidarios dicen que se les han impuesto condenas desproporcionadamente largas o que han sido objeto de otros errores judiciales, o que han demostrado estar rehabilitadas. Kushner ha estado trabajando con Alice Johnson, quien se convirtió en un símbolo nacional del movimiento para reducir lo que muchos en ambas partes consideran sentencias excesivas por delitos de drogas no violentos. Trump conmutó su sentencia y más tarde concedió a Johnson un indulto completo después de que hablara en la Convención Nacional Republicana del año pasado.

Pero Trump ya ha dejado clara su voluntad de utilizar su poder de clemencia en nombre de sus aliados, partidarios, personas a las que percibe como víctimas de un exceso de persecución fiscal y personas que forjaron conexiones con él y su equipo.

Entre los que son considerados para un indulto o una conmutación se encuentra Silver, quien fue condenado dos veces por cargos de corrupción y sentenciado a prisión el verano pasado, dijeron dos personas informadas sobre las discusiones.

Silver fue procesado por Preet Bharara cuando era el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Bharara fue despedido por Trump en 2017, y desde entonces se ha convertido en un crítico abierto del manejo del Departamento de Justicia por parte del presidente. No quedó claro de inmediato quién ayudó a poner a Silver en la lista para consideración, pero su antigua jefa de personal, Judy Rapfogel, trabajó durante un tiempo para la empresa familiar de Kushner.

Otros que están siendo considerados para la clemencia incluyen a Lil Wayne, un partidario de Trump que se declaró culpable el mes pasado de haber llevado ilegalmente una pistola Glock calibre .45 y municiones mientras viajaba en un jet privado el año pasado, de acuerdo con las personas informadas sobre las discusiones. Se enfrenta a una sentencia de hasta diez años.

Otra persona que está siendo considerada para recibir clemencia es Sholam Weiss, el receptor de lo que se cree que es la sentencia de prisión por delitos de cuello blanco más larga de la historia, según una persona que discutió el asunto con un miembro de la familia y otra persona informada de las conversaciones en la Casa Blanca.

Weiss fue sentenciado a más de 800 años de prisión en 2000 por crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con un inmenso esquema de fraude que desvió 450 millones de dólares de una compañía de seguros, lo que llevó a su colapso. Pasó un año huyendo antes de ser arrestado en Austria y extraditado a Estados Unidos.

Weiss ha atraído el apoyo de personas vinculadas a Trump, entre ellas el abogado Alan M. Dershowitz, quien representó a Trump en su primer juicio político ante el Senado el año pasado, y Brett Tolman, un exfiscal que ha trabajado con la Casa Blanca en solicitudes de clemencia y presentó documentos el mes pasado donde indicaba que había estado haciendo presión para “buscar apoyo para una clemencia” para Weiss.

Los partidarios de Weiss sostienen que su sentencia es un ejemplo de la llamada pena de juicio, en la que los fiscales ofrecen menos tiempo de prisión a cambio de declaraciones de culpabilidad, y luego persiguen sentencias mucho más largas en el juicio para castigar a los que rechazan esos tratos.

Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre los posibles indultos.

Se cierne sobre el proceso la cuestión de los posibles problemas legales del propio presidente. La empresa de Trump se enfrenta a una investigación criminal de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que examina si el presidente y su empresa cometieron algún delito financiero o fiscal en los últimos años. Esa investigación implica la ley estatal y no se vería afectada por ningún indulto que el presidente pudiera concederse a sí mismo, que se aplicaría únicamente a la ley federal.

Dos personas cercanas a la Organización Trump habían querido ver a Donald Trump Jr. y a Eric Trump recibir indultos preventivos, pues creen que podrían enfrentarse al escrutinio de los fiscales federales en el futuro. Pero los funcionarios de la Casa Blanca han argumentado en contra, y Donald Trump Jr. ha dicho a sus asociados que no quería un indulto preventivo porque no cree que lo necesite.

El presidente ha sido advertido contra el perdón por Cipollone y el exfiscal general, William P. Barr. Los funcionarios de la Casa Blanca también creen que cualquier consideración que esté haciendo para concederse un indulto podría poner a más republicanos en su contra en su próximo juicio político en el Senado.

Más allá del nuevo y dramático precedente que tal medida sentaría, algunos asesores de Trump están preocupados de que pierda sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación si se concede a sí mismo un perdón.

Las finanzas de la Organización Trump están siendo investigadas por el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., quien entrevistó durante horas la semana pasada al exabogado personal del presidente, Michael D. Cohen, según personas al tanto de la entrevista. Los funcionarios de la Organización Trump la han llamado una cacería con motivaciones políticas.

Otro indulto preventivo que se estaba discutiendo era para Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump.

Weisselberg, un contador que comenzó su carrera trabajando para el padre de Trump, fue un actor central en la investigación federal de Cohen. Los fiscales federales de Manhattan solicitaron el testimonio de Weisselberg ante un gran jurado mientras investigaban a Cohen por ayudar a organizar pagos ilegales de dinero por silencio durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones con Trump.

Weisselberg testificó, pero con la condición de que los fiscales le dieran inmunidad por sus declaraciones ante el gran jurado para que no pudieran ser usadas en su contra.

Pero después de acusar a Cohen, los fiscales llegaron a cuestionar si Weisselberg era totalmente sincero sobre el papel de la Organización Trump en los pagos del dinero por el silencio, y comenzaron a examinar si había cometido perjurio u obstrucción de la justicia, según personas informadas sobre el asunto. Sin embargo, los fiscales nunca han acusado a Weisselberg de mala conducta.

Sin embargo, es poco probable que Weisselberg, al igual que Trump, reciba un indulto preventivo, dijeron los funcionarios informados sobre las discusiones, en parte por temor a que Weisselberg pueda perder sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

Un abogado de Weisselberg se negó a hacer comentarios.

También hay aliados como Bannon, el exestratega jefe del presidente, que se marchó en medio de un vehemente estallido de críticas sobre Trump y su familia en 2017, pero que luego volvió a defender al presidente durante su primer juicio político. Bannon fue acusado el año pasado de cargos de fraude relacionados con la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur en apoyo de las políticas de inmigración de Trump. Se ha declarado inocente.

Una persona cercana a Trump describió el indulto de Bannon como una cuestión de suerte, pero un funcionario de la Casa Blanca dijo que era poco probable que ocurriera.

Giuliani, en su programa de radio del lunes por la tarde, dijo: “No necesito un perdón. No cometo delitos”, aunque afirmó que existía el riesgo de que los fiscales “intenten inculparme, como hicieron con Donald Trump”. Añadió: “Estoy dispuesto a correr ese riesgo, y estoy dispuesto a luchar contra ellos por la ley”.

El mes pasado, Trump concedió clemencia a más de cuatro decenas de personas, entre ellas a Roger J. Stone Jr., su asesor y amigo de toda la vida; a su expresidente de campaña, Paul J. Manafort; y al padre de su yerno, Charles Kushner.

También perdonó a cuatro antiguos contratistas de Blackwater que fueron condenados en relación con una masacre de civiles iraquíes en 2007.

Benjamin Protess, William K. Rashbaum y Michael S. Schmidt colaboraron con reportería.

Maggie Haberman es corresponsal de la Casa Blanca. Se unió al Times en 2015 como corresponsal de campaña y fue parte del equipo que ganó un premio Pulitzer en 2018 por informar sobre los los asesores del presidente Trump y sus conexiones con Rusia. @maggieNYT

Ken Vogel cubre la confluencia de dinero, política e influencia desde Washington. También es el autor de Big Money: 2.5 Billion Dollars, One Suspicious Vehicle, and a Pimp — on the Trail of the Ultra-Rich Hijacking American Politics. @kenvogel • Facebook

Dana Rubinstein es reportera de la sección Metro que cubre la política de la ciudad de Nueva York. Antes de unirse al Times en 2020, pasó nueve años en la publicación ahora conocida como Politico New York. @danarubinstein