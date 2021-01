López-Gatell aseguró que 71% de adultos mayores están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19

Las llamadas telefónicas tuvieron como objetivo conocer la proporción de la población de adultos mayores en México que podrían no estar interesados en recibir el antígeno en este momento (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia vespertina diaria en la que se actualiza la información relacionada con la emergencia sanitaria en México derivada de la COVID-19, informó que 71% de la población de adultos mayores está dispuesta a recibir la vacuna, mientras que el 22% no aceptaría ser inmunizada.

Estos datos fueron obtenidos mediante una encuesta telefónica realizada por la Secretaría de Bienestar, que tuvo como objetivo conocer la proporción de la población de adultos mayores en México que podrían no estar interesados en recibir el antígeno en este momento.

Dichas preguntas estuvieron concentradas en el ámbito rural, por lo que aclaró que, por un lado, el 61% de quienes están dispuestos a ser vacunados pueden movilizarse a algún punto de vacunación y, por el otro, un 11% no tiene la capacidad de desplazarse.

Son falsas las versiones que aseguraron que la campaña de vacunación para los adultos mayores inicia el próximo viernes 22 de enero (Foto: José Luis González/Reuters)

Con esta información, que es parte de la logística del programa de vacunación “Correcaminos”, funcionará para organizar un operativo de campo, que incluirá a brigadas de especialistas, para acudir a los domicilios de las personas con dificultad de tránsito.

Además, indicó que son falsas las versiones de algunos medios de comunicación, donde aseguraron que la campaña de vacunación para los adultos mayores de 60 años y más iniciaría el próximo viernes 22 de enero.

“Toda la vacuna que llegó hoy, todavía se va a seguir utilizando para proteger a las y los trabajadores de la salud, todavía no empezará, esta semana, la vacunación para personas adultas mayores”, aseveró.

Las llamadas de la Secretaría de Bienestar no son para ofrecer vacunas contra la COVID-19 a cambio de ir a los puestos donde se reparten el dinero de los programas sociales (Foto: Demian Chávez/Cuartoscuro)

Asimismo, mencionó que hubo una confusión generada por las llamadas, ya que no son para ofrecer vacunas contra la COVID-19 a cambio de ir a los puestos donde se reparten el dinero de los programas sociales, sino que son para conocer la opinión del sector de la población de adultos mayores, así como informar que la vacunación para este sector está próxima a iniciar.

“Qué bueno que esta confusión, no creo que sea mal intencionada ni que sea una fabricación, pero indudablemente es una confusión, se presentó porque nos permite que no se nos vayan a confundir las personas adultas mayores y sus familias”, dijo.

Finalmente aseguró que no existe ninguna práctica de manipulación política o electoral de los programas gubernamentales, pues la instrucción realizada por Andrés Manuel López Obrador es no utilizar la vacunación con fines distintos a cuidar la salud de los mexicanos.

“Esto es un programa del Estado, del gobierno mexicano. Se paga con los impuestos, el costo de las vacunas viene de lo que pagamos por impuestos y demás contribuciones; viene del tesoro nacional. No es de ningún partido político, no es de un grupo político, no es de nadie. Es de todos”, sentenció López-Gatell.

El jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de continuar tal y como se había previsto (Foto: Presidencia de México)

A pesar del retraso de la entrega de tres lotes de vacunas de la farmacéutica Pfizer, que puso en duda la continuidad del programa de vacunación nacional, el jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de continuar tal y como se había previsto.

Por este motivo, dijo que al finalizar la vacunación de los trabajadores de la salud, se iniciará con la inmunización de los adultos mayores, y afirmó que ese sector poblacional será cubierto en su totalidad antes de que termine marzo.

La mañana de este martes 19 de enero, arribó a México un nuevo cargamento de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Se trató de 219 mil dosis para aplicarlas de manera directa, y se espera que durante la madrugada de este miércoles llegue, desde Argentina, el principio activo para la fabricación de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

