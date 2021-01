“Es un falso debate la exoneración de Cienfuegos”: Anabel Hernández

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional fue acusado de lavar dinero y operar con organizaciones delictivas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Foto: Cuartoscuro.com/ Mario Jasso)

La periodista Anabel Hernández argumentó que el debate sobre la exoneración del general Salvador Cienfuegos Zepeda -ex secretario de la Defensa Nacional- es un “debate falso”, detalló que no se conocen las todas las pruebas que el gobierno de Estados Unidos juntó sobre el caso, en consecuencia, la información con las que cuenta el gobierno mexicano no presentan las evidencias necesarias para señalar su involucramiento con el narcotráfico.

De acuerdo con Anabel, la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó todas las pruebas que reunió la investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) donde se indica que existen testigos que refuerzan la acusación del gobierno americano contra Cienfuegos y su posible colaboración con grupos delictivos a cambio de sobornos

“Es un falso debate porque la Fiscalía General de la República no llega a ese tema. Tuvo la oportunidad de poder solicitar, a través de estos acuerdos bilaterales, acceso directo a los testigos o incluso ella misma entrevistarlos”, apuntó la periodista en un debate para el programa de La Octava.

Anabel Hernández señaló que la Fiscalía no tuvo intenciones de investigar al ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieta, ya que una de las pruebas importantes es el testimonio de Jesús Ricardo Patrón Sánchez, hermano del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez conocido como el “H-2″, quien pudo haber sido entrevistado en México para contrastar la información que reunió la DEA.

Sin embargo, la periodista acusa al gobierno mexicano de ignorar toda la información proporcionada y fue la razón por la que no procedió legalmente contra el general. Aunque una de las razones de la FGR para no proceder fue la credibilidad del expediente y la falta de testimonios vivos, Hernández señala que algunos de los nombres que aparecen como testigos aún están con vida, algunos están presos en Estados Unidos pero otros están en el país y el gobierno pudo acceder a ellos.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una serie de documentos donde la DEA reunió conversaciones que tuvo el ex secretario de la Defensa con supuestos capos de crimen organizado durante diciembre de 2015 a febrero de 2017. El archivo reúne más de 700 páginas donde incluyeron documentos, conversaciones interceptadas y fotografías que relacionan a Salvador Cienfuegos con los delitos de lavado de dinero.

El pasado jueves 14 de enero la FGR eliminó los cargos contra el general Cienfuegos con la aprobación de López Obrador, dejó en libertad al ex funcionario y libre de cargos tanto como en México como en Estados Unidos. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público el expediente donde diferentes medios y periodistas tuvieron acceso a la información.

A partir de ese momento, la opinión pública juzgó las acciones de las autoridades mexicanas por no tomar las acciones necesarias y emprender un juicio como acordó con el país del norte al momento que regresó al ex jefe de las Fuerzas Armadas al país.

La periodista mexicana experta en temas de narcotráfico en México, anteriormente escribió en un artículo publicado por un medio alemán Deutsche Welle que el gobierno de López Obrador pagó con recursos públicos la defensa del ex secretario que estuvo detenido en Estados Unidos. Incluso acusó que su gobierno actuó como los regímenes anteriores que tanto criticó previo a su llegada a la presidencia y que no había intenciones verdaderas de continuar con el caso.

