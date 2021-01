Nueva variante de COVID-19 en México será un nuevo reto a enfrentar: López-Gatell

La nueva variante del coronavirus (COVID-19) surgida a finales de 2020 en Reino Unido y que ya se identificó en al menos 30 países, entre ellos México, podría circular en muchas más naciones en pocos meses, de acuerdo con el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la conferencia de este sábado sobre el avance de la pandemia en el país, el funcionario explicó que esta “mal llamada nueva cepa” representará un gran reto para las autoridades sanitarias debido a que es más contagiosa que el SARS-CoV-2 que llegó a territorio mexicano en marzo del 2020.

El fin de semana pasado se dio a conocer que se detectó el primer caso de la nueva variante conocida como B117, en el estado de Tamaulipas. Era un hombre de 56 años que trabaja para China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), expuso la Secretaría de Salud del estado.

“El estado de salud que tiene esta persona de origen británico es grave. Empezó a tener sintomatología el día 4 de enero, y después, lamentablemente su estado de salud, con su saturación de oxígeno, vino a la baja”, indicó la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina en conferencia de prensa.

La entidad siguió con los protocolos sanitarios y del vuelo donde en el que viajó dicha persona, junto con 46 pasajeros. “Se identificaron a 33 de los pasajeros, a los cuales se les llamó a todos, y de ellos, 12 continuaban en Matamoros hasta el domingo.

“Cuatro presentaron sintomatología, uno es el paciente positivo, dos negativos y uno tendremos el resultado el día de hoy (11 de enero)”, comentó la funcionaria.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las quejas en algunas entidades federativas sobre funcionarios a los que se les está aplicando la vacuna contra el COVID-19 sin ser parte del personal médico de primera línea en la lucha contra la pandemia, López-Gatell hizo un llamado a denunciar a los representantes que “se salten la fila” para iniciar las investigaciones correspondientes.

Que lo denuncien. Quien quiera que vea esto, que lo denuncie. Es muy importante. ¿Cómo se procede? A partir de una denuncia [...] Pero no ayudar a documentarlo, es prácticamente lo equivalente a un chisme… los chismes no ayudan’

Y es que la regidora de Acapulco, Patricia Batani Giles, presumió este sábado en sus redes sociales haber recibido la ansiada dosis, pese a que no le correspondía por no ser parte de la atención de pacientes con la enfermedad.

Batani Giles publicó en su cuenta de Facebook fotografías en las que se le ve recibiendo la vacuna en el Hospital General del Quemado, en Acapulco, Guerrero. Además, la regidora acompañó las fotos de un mensaje en el que agradeció a las enfermeras por su aplicación de la dosis.

“ Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días, gracias compañeras enfermeras. Gracias mi estimada Lily. Ni me dolió la vacunación ”, escribió la regidora morenista.

La publicación de la regidora fue criticada en redes sociales, y horas después Batani Giles la eliminó de su cuenta de Facebook.

No obstante, López-Gatell expuso, sin dar nombres, que hay funcionarios que son parte de las brigadas de vacunación y tienen la autorización de recibir la formula de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech:

Quienes coordinan las brigadas Corre Caminos, está indicado en el plan de vacunación, que los miembros de la brigada también sean vacunados. Para que no se sorprendan, quizá por falta de información. No es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado’