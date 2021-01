“¿Qué han hecho?”: así respondió Hugo López-Gatell a las críticas de los “opinólogos” FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido blanco de numerosas críticas por los protocolos, acciones o decisiones que se toman desde el sector epidemiológico alrededor de la pandemia por coronavirus.

Por ello, en una entrevista con el político Antonio Attolini, aseguró que le parece un acto lamentable que toda la gente sea capaz de hablar sin tener conocimiento epidemiológico y peor aún, sin que aporten algo nuevo.

“Hablar sin tener conocimiento, sin tener idea y no actuar, no contribuir, me parece sumamente lamentable”, aseguró en el corto video publicado por el político en las redes sociales a manera de avance.

Además, lanzó una fuerte crítica al preguntar si las personas que normalmente se dedican a criticar el actual del gobierno de México, han hecho algo que las autoridades de salud no hayan intentado e implementado ya.

“Todos estos opinadores, opinólogos, y esta creo que es la pregunta clave que el público debería que tener en mente, ¿qué han hecho?, ¿qué han hecho?, ¿qué han hecho editores y directores y dueños de periódicos, medios de comunicación en radio y televisión, qué han hecho intelectuales reales o autodesignados , qué han hecho los partidos políticos, qué han hecho las personas legisladoras, qué han hecho?”, concluyó el subsecretario mexicano.

Por su parte, Antonio Attolini se sumó a la perspectiva del funcionario a través de su Twitter, donde promovió la entrevista que próximamente verá su estreno:

“No es Mexico la excepción en cuanto a lo podrida de su prensa corporativa y opinión publicada, pero contra López-Gatell y los esfuerzos del Gobierno de México, sí se han mostrado por demás mezquinos”, consideró.

El subsecretario encaró a la prensa, los dueños de comunicación, intelectuales, políticos y legisladores que han lanzado ataques en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell, al ser la cara del gobierno de México en la pandemia por coronavirus, ha sido blanco de numerosas críticas no sólo de la ciudadanía, también de comunicadores, de políticos, de ex secretarios de salud, entre muchos otros.

Una de sus últimas polémicas fueron las vacaciones que se tomó en Zipolite, Oaxaca, donde fue captado sin cubrebocas ni sana distancia, imágenes que causaron una gran indignación y varias críticas.

Por ejemplo, los gobernadores de las 10 entidades federativas que componen la Alianza Federalista, al considerar que la emergencia sanitaria por coronavirus requiere la responsabilidad de todos los mexicanos, aseguraron que el ejemplo debe empezar por los funcionarios públicos y exigieron la renuncia del subsecretario.

“La situación de salud en #México demanda congruencia y responsabilidad de todos. Como ciudadanos debemos apoyar las acciones de los gobiernos locales y federal para contener el avance del virus; como autoridades debemos dar el ejemplo. #RenunciaGatell”, indicó la organización a través de su cuenta de Twitter.

Además, desde días antes, circuló una imagen en donde el subsecretario es captado mientras aborda un vuelo con destino a Huatulco sin usar cubrebocas.

López-Gatell de vacaciones (Foto: Twitter / @sinreservas620)

Pero en fechas recientes, la organización internacional Human Rights Watch consideró que la estrategia implementada en México para el control de la pandemia ha sido insuficiente.

Al respecto, el mandatario respondió que, a su entender, no se trata de un organismo especializado en temas de salud pública o epidemiología, y minimizó la opinión asegurando que se trataba de algo “bastante intenso”.

