“Me aventó un puñetazo y me arañó toda”: Ana Claudia Talancón narró el aterrador momento en que fue atacada por una fanática

La actriz mexicana Ana Claudia Talancón recordó en el programa nocturno Tu-Night con Omar Chaparro el incidente que vivió durante las grabaciones de la telenovela Vale Todo, cuando fue atacada por una seguidora del melodrama que quiso reclamarle por su personaje.

La actriz contó que se encontraba en Los Ángeles para comprar un vestido, cuando una señora se acercó para reclamarle por las acciones del personaje antagónico que interpretó Ana Claudia. La cancunense recibió algunos rasguños en el rostro y un puñetazo.

“Estaba yo en un callejón y una señora se acercó con un carrito -estaba yo grabando una telenovela en Brasil que se llamaba María de Fátima- y de repente me dijo: ‘No lo puedo creer, ¿cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya?’, y me avienta un puñetazo y me empieza a arañar toda”, contó la actriz entre risas.

De acuerdo con el relato, la policía intervino en el ataque y la agresora tuvo que ser detenida para evitar que continuara amedrentándola y golpeándola.

El conductor del programa, Omar Chaparro, también compartió con la audiencia la agresión que estuvo a punto de sufrir cuando un un seguidor indignado y alcoholizado intentó golpearlo después de un concierto.

“A mi también me pasó en Los Ángeles, fui al concierto del Recodo y del Mariachi Vargas. Salimos y me empezaron a pedir fotos. Entonces iba caminando, autógrafos, fotos, caminando. Pero se empezó a juntar mucho la gente”, narró con un tono humorístico el actor y conductor de televisión.

Omar Chaparro también ventiló un pasaje de agreión en su contra (Foto AP/ Berenice Bautista, archivo)





“Se empezó a juntar mucho la gente y me dijo mi amigo ‘vámonos’. Entonces salí corriendo porque ya era demasiada gente. Llegué al coche y en eso me dice, ‘¡cuidado!’. Y volteo y veo a un cuate así todo fuerte, tatuado, pero muy borracho. Como rinoceronte envistiéndome. ¡Iba a golpearme!”, concluyo Omar, sin ofrecer más detalles.

En el 2019, ambos actores participaron en el filme Como caído el cielo, en donde Chaparro interpretó a un imitador del actor y cantante mexicano Pedro Infante. De acuerdo con el conductor, la cinta producida por Netflix logró posicionarse como la película en español más vista de la plataforma una semana después del estreno.

Durante el show nocturno conducido por Omar Chaparro, Ana Claudia también compartió el impacto que tuvo en su familia su participación en la cinta mexicana El crimen del padre Amaro, filme que logró impulsar la carrera de la actriz en Estados Unidos.

Ana Claudia también es artista plástica (IG: latalancon)

“Muchas personas de mi familia ni siquiera quisieron ir a ver la película (...) Después se dieron cuenta, pues, de que soy una actriz”, dijo la protagonista de Soy tu fan entre risas, recordando el veto que tuvo el filme por parte de la iglesia católica.

Recientemente, la actriz levantó sospechas sobre un posible nuevo proyecto de la mano del director y escritor Manolo Caro. Desde su cuenta oficial de Instagram, Claudia compartió una fotografía junto al director en la que escribió: ”Es increíble trabajar con directores que saben lo que quieren. Te amo”.

Aunque es posible que se trate de un recuerdo de cuando ambos trabajaron en la cinta Perfectos desconocidos en el 2018 , los seguidores de la actriz no pudieron evitar especular sobre algún nuevo proyecto en el que estén trabajando.

