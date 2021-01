López-Gatell informó que este martes llega a México el primer lote de vacunas AstraZeneca para su envasado

Foto: Presidencia de México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que este martes 12 de enero llegará el primer lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca de Argentina a México para su envasado.

El funcionario informó que se espera comenzar a hacer uso de esta vacuna en marzo del presente año, esto luego que el lunes 4 de enero, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunciara sobre el progreso en la instalación de las nuevas condiciones de infraestructura de la compañía farmacéutica mexicana Liomont para el envasado y distribución de dichas dosis.

De igual manera, explicó que la tecnología utilizada en esta vacuna es similar con la que trabajan otras farmacéuticas como Sputnik V, CanSino o Janssen: en un tanque de 2 mil litros se multiplica las partículas del virus base, llamado adenovirus, y las partículas del SARS COV-2.

Dicho contenedor producido en el consorcio argentino será lo que se enviará a México, en donde, detalló, se concluirá el proceso de producción con el llenado de botellas estériles de 5ml y su etiquetado, para dar pie a la distribución y la aplicación directa en la población.

López-Gatell recordó que las vacunas provocan una inmunidad de memoria en el cuerpo humano, es decir, se introduce una sustancia del agente infectante (COVID-19 en este caso) para que las defensas del cuerpo reaccionen al agente externo y los glóbulos blancos se comiencen a multiplicar y a generar anticuerpos para neutralizar al virus.

Por ello, aprovechó para insistir en la total incapacidad de estas vacunas de causar COVID-19: “Las vacunas no tienen capacidad alguna de provocar COVID. No pueden. Es imposible, porque no están hechas de virus completos, están hechas de partículas y proteínas específicas de los virus.”, recalcó.

El pasado 9 de enero, durante la clausura de la Reunión de Embajadores y Cónsules, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, declaró que la alianza entre México y Argentina sería de suma relevancia para Latinoamérica y el Caribe, pues ambas naciones serían las encargadas de producir 250 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca-Oxford.

Esta vacuna fue aprobada por la COFEPRIS para su uso de emergencia en México desde el pasado 4 de enero; el primer acuerdo establecido entre las autoridades mexicanas y la farmacéutica fue de adquirir 77.4 millones de dosis.

Durante su viaje al país de la plata la semana pasada, el Subsecretario y su equipo inspeccionaron el consorcio de Biotecnología en donde, en conjunto con el laboratorio mAbxience, se está produciendo los antídotos de la farmacéutica AstraZeneca-Oxford que serán envasadas en tierras mexicanas.

La planta había concluído la producción del primer lote de la vacuna un día antes, y para la llegada del funcionario, ya se trabajaba en la exportación de esta primera entrega a México.

Este laboratorio ha trabajado en el desarrollo y exportación de vacunas y elementos biotecnológicos que suplen al mercado nacional y a toda Latinoamérica desde la epidemia de Influenza H1N1 del 2009.

“La planta tiene capacidades muy sobresalientes. Tecnología de punta, tecnología completamente nueva y moderna. Un equipo humano sumamente preparado y muy motivado y una dirección clara de los rumbos estratégicos y operativos de la compañía.”, recalcó López-Gatell.

En su visita también se estableció el diálogo para conocer aspectos sobre el plan de vacunación y de adquisición de antígenos del país sudamericano, así como para analizar los detalles de la “vacuna rusa”, Sputnki V, y gestionar una posible compra de dichas dosis.

