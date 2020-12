Quién es “Lord Vacuna”, el directivo separado de su cago por colar a su familia en la vacunación contra el COVID-19

José Rogel Romero, quien fue separado temporalmente de su cargo en el hospital, aprovechó la vacunación en su instituto para que le administraran la dosis a él y a dos de sus familiares. (Foto: Twitter@LUISFELIPE_P)

La vacunación contra el COVID-19 fue planteada de manera que los profesionales de la salud fueran los primeros en quedar inmunizados en México. De ahí en adelante se aplicarían las dosis de los grupos de mayor a menor riesgo. Sin embargo, el director del Hospital de Alta especialidad Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” Toluca, Estado de México, coló a su familia a la vacunación y, de paso, recibió también la dosis.

Esto no pasó desapercibido para las autoridades, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, tocaron el tema.

José Rogel Romero, quien fue separado temporalmente de su cargo en el hospital, aprovechó la vacunación en su instituto para que le administraran la dosis a él y a dos de sus familiares.

Se trata de un médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México con especialidad en Cirugía General, de acuerdo con la propia Secretaría de Salud del Estado de México. Ha sido certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y el de Gatroenterología y cuenta con una serie de diplomados entre los que se encuentra el de Fortalecimiento de Competencias directivas.

En el ámbito laboral, el ahora cesado funcionario fue jefe de residentes en el mismo hospital donde vacunó a su familia, director de Hospital General Tejupilco, profesor de Cirugía General en la Facultad de Medicina de la UAEM, Coordinador de Internos y Residentes Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” y posteriormente se convirtió en el jefe de División de Cirugía General en ese mismo hospital.

Andrés Manuel López Obrador recalcó el "influyentismo" que se ha estado detectando en la aplicación del antídoto contra el COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Poco antes de ascender a director del nosocomio de alta especialidad de Toluca, fue subdirector Médico Quirúrgico en ese mismo lugar.

El escándalo por la vacunación de sus familiares le valió también fuertes críticas de los ciudadanos, quienes lo llaman “Lord Vacuna”. Sobre todo, la aplicación irregular de las vacunas generó polémica alrededor del “influyentismo” detectado en el suministro del antídoto contra el COVID-19.

Al inicio, en un comunicado emitido por la autoridad sanitaria de la entidad, se informó sobre el hecho, pero se aseguró que esto ocurrió por “un error por parte de la empresa contratada por el IMSS que diseñó el sistema de comunicación que permitiría a los beneficiados confirmar su asistencia”.

Sin embargo, esta información fue desmentida por Robledo, quien subrayó que en comunicación con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se le informó que no hubo un boletín o plataforma subrogada del IMSS. De hecho, “la plataforma no es la que determina los niveles éticos de las personas a la hora de decidir a quien vacunan y a quien no. En todo caso, esas primeras vacunas se realizaron con listados manuales”.

En esta primera etapa solo el personal de salud que atiende directamente casos de COVID-19 debería ser vacunada (Foto: Reuters/ Edgard Garrido)

Tras aclararse este tema, la SSa del Estado de México cesó a Rogel Romero de su cargo mientras se investigan los hechos referidos

“El doctor José Rogel, director del Centro Médico, Adolfo López Mateos, se ha separado del cargo temporalmente para ponerse a disposición de las investigaciones del Órgano Interno de Control y de Contraloría General del Estado de México”, informó esta tarde en su cuenta de Twitter el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, José Alberto Pérez.

En el comunicado también se aclara que el funcionario será sancionado primero por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y, posteriormente por la Contraloría General del Estado de México.

Por otro lado, anunciaron que reforzarán las medidas para que se respete el plan de vacunación sin importar el rango que tengan las personas.

