La “Casa Blanca” de García Luna: así es la mansión de 9 millones que aseguró la FGR

Casas de García Luna (Foto: Google Maps)

Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del ex presidente por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, actualmente se encuentra preso en Nueva York, Estados Unidos, acusado de colaborar durante 19 años con el Cartel de Sinaloa.

Aunque el proceso judicial se está llevando a cabo en los EEUU, en territorio mexicano las autoridades encargadas de impartir justicia siguen haciendo avances para recuperar bienes presuntamente obtenidos con recursos de procedencia ilícita. Por ese motivo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 23 de diciembre que aseguraron “3 inmuebles propiedad de Genaro “G”, dos en #CDMX y uno en el estado de Morelos”. Esto a través de la cuenta de Twitter de la fiscalía.

Las autoridades encargadas de impartir justicia siguen haciendo avances para recuperar bienes presuntamente obtenidos con recursos de procedencia ilícita (Foto: Twitter/FGRMexico)

Las dos propiedades que se encuentran al interior de la capital. La primera en la alcaldía de Tlalpan y la segunda en Xochimilco. La casa de Morelos se trata de una construcción valuada en aproximadamente 9 millones de pesos construida en 2,069 metros cuadrados de terreno adquirido por el llamado “Súper Policía” de Felipe Calderón.

La otra casa de García Luna asegurada por la FGR en Tlalpan, previo a su arresto ya había sido exhibida por la periodista de investigación Anabel Hernández. A través de su trabajo, reveló que el residencial construido por el entonces secretario de Seguridad Pública en el fraccionamiento Jardines de la Montaña, excedía las supuestas capacidades económicas del funcionario.

Según la investigación de Anabel, el sueldo que percibía en ese entonces García Luna no correspondía con los 20 millones de pesos necesarios para levantar la construcción. Ahora se sabe que García Luna, de manera paralela, también era propietario de un establecimiento de dos niveles en Xochimilco que funcionaba como restaurante, café y pastelería, además de su “casa blanca” de Morelos.

Esta última llegó a cambiar incluso las viviendas de las personas que inadvertidamente se convirtieron en vecinas y vecinos de García Luna. Quienes habitan la privada Amate del fraccionamiento Pedregal de las Fuentes en el municipio de Jiutepec, Morelos, percibieron la llegada de un personaje importante cuando de repente se levantaron rejas metálicas para resguardar sus viviendas, cámaras de vigilancia y una caseta, todas financiadas por el ex funcionario y presunto colaborador del Cartel de Sinaloa. Esto según fuentes del diario El Universal.

Según la investigación de Anabel, el sueldo que percibía en ese entonces García Luna no correspondía con los 20 millones de pesos necesarios para levantar la construcción (Foto: Google Maps)

Justino Miranda del medio mexicano explica que las y los vecinos no sólo percibieron cambios físicos, sino que a partir del 2006, cuando llegó García Luna a dicho lugar, las casas de la zona elevaron su plusvalía. Actualmente, según valuadores de la zona consultados por Justino, el metro cuadrado en esta localidad puede llegar a costar 2 mil pesos, mientras que el metro cuadrado de superficie construida se eleva a los 2,500 pesos.

Considerando la superficie del terreno y la superficie de construcción, los valuadores locales llegaron a una cifra de aproximadamente 9 millones de pesos como el valor de la casa asegurada por la FGR como parte de su investigación.

Otra propiedad a nombre de García Luna en el estado de Morelos, que no ha sido requerida todavía por la FGR, se encuentra en el lote 10, manzana A del fraccionamiento Rincón de las Delicias en Cuernavaca. Esta casa de 160 metros cuadrados fue vendida por García Luna a su hermana, Luz María García Luna, por una cantidad de 880 mil 800 pesos. Esto según consultas al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad realizadas por El Universal.

De dichas investigaciones también resultó que la superficie que pasó a ser propiedad de García Luna para la construcción de su “casa blanca” estaba conformada por los lotes 11-C, 12, 12-C, 13 y todos los de la manzana 22 de la calle Amate.

Ahí se levantó la casa en la que se resguardaba tras camionetas blindadas y escoltas el ex secretario de Seguridad Pública que trabajó para el ex presidente, Felipe Calderón. Esto fue relatado por las y los vecinos de la zona que prefirieron no revelar su identidad al periodista que realizó la investigación.

MÁS DE ESTE TEMA:

El negocio de la guerra: cómo García Luna y otros personajes amasaron millones mientras luchaban contra el narco

FGR aseguró tres inmuebles de Genaro García Luna en la CDMX y Morelos

La oscura Navidad de García Luna: encerrado en una cárcel de Brooklyn y con sus propiedades incautadas en México

Mansión con arroyo y residencia cotizada en dólares: las lujosas propiedades de Genaro García Luna que fueron aseguradas