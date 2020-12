La crítica respuesta de The New York Times a Sheinbaum y López-Gatell sobre “el engaño” del COVID-19 en CDMX

Luego de que las autoridades mexicanas negaran la veracidad del reportaje publicado por el periódico estadounidense The New York Times, este emitió un comunicado en el que respalda las afirmaciones del reportaje y asegura que el contenido esta basado en datos obtenidos directamente en del gobierno.

The New York Times respalda su reportaje sobre la severidad del coronavirus en Ciudad de México, cuyos hechos no han sido refutados. Como dice la nota, la reportería se basa en datos proporcionados por el gobierno.