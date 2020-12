“Si nada más fuiste una vez”: el papá de Samuel García exhibió la verdad detrás de la “dura vida” en los campos de golf

El papá de Samuel García revela que solo fue al golf un día (Video: Facebook / Samuel García)

Samuel García, aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), subió un nuevo video a sus redes sociales en el que aclara la situación que había mencionado con un youtuber respecto a la vida tan dura que le tocó vivir con la educación estricta de su padre.

En el material audiovisual se puede ver al doctor en ciencias políticas del Tec de Monterrey establecer un diálogo con su padre, quien aseguró que Samuel sólo había ido una vez a jugar al golf.

“Me dijo ‘no, ahora además, si quieres lana, a parte de bien portado y promedio, tienes que venir a jalar todas las tardes y tienes que ir al golf conmigo el sábado de seis de la mañana y terminando de jugar te pago tus mil pesos’ ”, refirió García Sepúlveda respecto a la anécdota que se había viralizado hace semanas.

Samuel García y sus polémicas declaraciones sobre su vida

“Jugábamos en Cadereyta, en un campito, casi en el monte”, especificó el papá del militante de MC; sin embargo, luego de soltar una risa, especificó que eso sólo hizo una vez: “Si nada más fuiste una vez” .

Este mensaje sale a la luz en un contexto donde se avecinan las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde además de renovar la Cámara de Diputados, se disputarán 15 gubernaturas, entre ellas la de Nuevo León.

Samuel García llama "sueldito" a un salario mensual de 40-50 pesos (Video: Roberto Martínez / Youtube)

También esto contradice lo que había mencionado en una entrevista para YouTube, donde explica que su papá fue muy estricto con él, donde tenía que estudiar, trabajar, entrenar fútbol americano y jugar golf con su papá los sábados.

“Entonces me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié ”, recordó durante su entrevista.

Sin embargo, a luz de la aclaración de su papá, se sabe que esto solo ocurrió una vez.

Samuel García habla sobre ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS VIDEOS DEL GOLF? (Video: Facebook / Samuel García)

Aunado a esto, es prudente recordar que Samuel García ya había declarado que existía una “guerra sucia en su contra”, en la que Morena orquestó un complot a base de bots para generar una mala impresión del político que quiere gobernar Nuevo León.

“No nos hagamos patos. Ni un clip de 10 segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada y mucho menos en época navideña que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena. Las tenemos detectadas . Y ahora quieren hacer ver que un videito de golf de cuando tenía 15 años o de un supuesto sueldito, como si yo me refiriera que ganar 40,000 pesos es poco es mentira: está sacado de contexto”, aseguró en su mensaje.

Sin embargo, con este otro video, que no fue promocionado por Morena también ya inició una serie de publicaciones masivas en redes sociales donde se burlan de García Sepúlveda.

