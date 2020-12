“Mucho temor de ser desalojados por el Tren Maya”: habitantes de Campeche pidieron a AMLO cambiar trazo de la obra

(Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

Este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó la supervisión de obra del Tren Maya, desde Calkiní, Campeche, donde habitantes de los barrios aledaños interceptaron la camioneta en la que se trasladaba.

Los pobladores de los barrios de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía entregaron al mandatario una carta donde le piden que cambie el trazo de un tramo del tren para que sus casas no sean demolidas.

Los integrantes del colectivo Tres Barrios dijeron que no están contra el tren, pero que buscan defender su patrimonio, pues han vivido ahí por generaciones. Inclusive algunos tienen títulos de propiedad de finales de 1800.

“Le escribimos con mucho temor de ser desalojados por el Proyecto Tren Maya. Queremos ser muy claros con usted, como colectivo no estamos en contra de su proyecto porque sabemos que ayudará a impulsar la economía generando fuentes de trabajo en nuestro estado de Campeche. (…) todos coincidimos en defender nuestro patrimonio y barrios que hemos habitado por tantas generaciones”, señala la carta consultada por Animal Político.

El tramo que pasará por la zona en la que los pobladores habitan, es el 2, que ya se licitó y ganó el consorcio integrado por Operadora CICSA S.A. de C.V. de Grupo Carso, de Carlos Slim, en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.

Y es que ya está estipulado que en 20 metros de un lado y 20 metros del otro de la vía no puede haber ni casas ni nada, ya que la velocidad que alcanzará el tren será de más de 100 kilómetros por hora, por lo que si el proyecto se hace aquí, las familias tendrían que marcharse.

Los habitantes de los barrios mencionados también han obtenido el apoyo de organismos como ONU Hábitat, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Funcionarios de Fonatur y ONU-Hábitat nos informaron que con el nuevo tren nos van a desalojar y ello no está a discusión. No nos han querido decir por qué no pueden modificar la ruta del tren, sólo nos dicen que nos van a llevar a otros terrenos y que se nos darán casa, pero nosotros ya tenemos casas. Las zonas que nos proponen no son seguras ni habitables”, advirtieron lo habitantes, destacando que el trasladarse significa perder la cercanía con el mar –del que dependen–, y abandonar su vínculo e identidad barrial.

Cabe recordar que el tramo 2 de la ruta del Tren Maya recorre cerca de 235 kilómetros desde Escárcega hasta Calkiní, en el suroriental estado de Campeche.

Sin embargo, el primer mandatario dijo que es compromiso del Gobierno que encabeza no dejar obras inconclusas y menos de tal magnitud, por lo que pidió este sábado al Grupo Carso del magnate Carlos Slim acelerar la construcción del Tren Maya.

“Tenemos que terminar a tiempo y por eso la importancia de las empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya. Celebro que se va avanzando de acuerdo al programa y voy a regresar porque es obvio que me importa mucho esta obra”, indicó.

Asimismo, ha presumido la creación de 80,000 empleos este año en la construcción de la mega obra.

“Se trata, entre otras cosas, de la inversión del Gobierno federal más importante para el sureste de México y es una de las inversiones públicas de más cuantía en los últimos años, en las últimas décadas”, afirmó.

