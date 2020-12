Calkiní, el municipio de Campeche que prácticamente vive de apoyos gubernamentales y contará con un tramo del Tren Maya

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió los apoyos federales que otorga a la población de Calkiní, municipio de Campeche, en donde se realiza la construcción del Tramo 2 del Tren Maya. De acuerdo con los datos proporcionados por el mandatario, prácticamente todos los habitantes de esa población son beneficiarios de alguno de los programas sociales que otorga el gobierno.

López Obrador celebró el avance de la edificación del Tren Maya, ya que dijo, le interesa mucho, no solo por tratarse de una las obras más importantes del gobierno federal, sino porque representa una de las inversiones destinadas en beneficio de la población “en décadas”.

“Celebro que se va avanzando y voy a regresar, porque es obvio que me importa mucho esta obra del Tren Maya. Se trata, entre otras cosas, de la inversión del gobierno federal más importante para el sureste de México y es una de las inversiones públicas de más cuantía de las últimas décadas, entonces tenemos que estar constantemente supervisando esta obra”, dijo el mandatario.

“Es importante que se sepa que también que en el sureste se está llevando a cabo la inversión más importante en muchas décadas destinada al bienestar del pueblo. Nunca se había invertido tanto en beneficio del pueblo. nunca se había entregado de manera directa tantos apoyos a la gente como ahora”, aseguró.

Enseguida, López Obrador aseguró que su gobierno ha entregado apoyos a 12,101 beneficiarios en Calkiní. De ser correctas las cifras del mandatario, prácticamente toda la población de Calkiní es receptora de algún programa social, toda vez que su población es de 14,934 habitantes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según López Obrador, en Calkiní hay:

1,361 jóvenes que están trabajando como aprendices

2,018 estudiantes del nivel superior, son beneficiarios de becas

2,677 estudiantes de bachillerato becados

5,054 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes también reciben becas

5,109 adultos mayores que reciben una pensión del gobierno federal

636 niños con discapacidad que también reciben una pensión

624 pescadores recibieron apoyo directo

2,630 productores

647 beneficiarios de las tandas para el bienestar

998 sembradores en el programa “Sembrando Vida”

Fotografía de archivo. de un tramo de la costrucción del Tren Maya. EFE/ Cuauhtémoc Moreno

Además, aseguró que en Calkiní y Dzitbalché se van a construir cuatro sucursales del Banco del Bienestar, recordó que cuando comenzó la pandemia del COVID-19, se inició la entrega de créditos a pequeños y medianos negocios tanto del sector formal como informal (188 créditos de 25,000 pesos cada uno).

El mandatario resaltó que la construcción del Tramo 2 del Tren Maya en Calkiní es muy importante, ya que beneficiará económicamente a la población y en acciones de bienestar.

Al término de su mensaje, López Obrador destacó el trabajo del gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, quien -dijo- a diferencia de otros mandatarios, apoya con los proyectos federales y no pide presupuesto para cerrar el año, “como está de moda”.

“Muchas gracias al gobernador porque siempre apoya, siempre ayuda, esto que anunció, el tren que se realizó, lo hizo el gobierno del estado, sólo que está diciendo aquí que fue una instrucción de nosotros y que lo hicimos conjuntamente. No, lo hizo el gobierno del estado, en el caso de la electrificación de Champotón ahí si vamos 50 y 50″, dijo.

“Y además no me está pidiendo presupuesto adicional para el cierre, ahora está de moda eso, y tengo que estar diciendo cómo respondía el finado Héctor Suárez: ‘no hay, no hay’. Pero aquí no solicita presupuesto adicional porque administra bien el gobernador Miguel Aysa”, aseguró.

