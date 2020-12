“El mejor regalo es cuidarnos”: las recomendaciones del IMSS para cuidar la salud en fiestas decembrinas

“El mejor regalo es cuidarnos”: las recomendaciones del IMSS para las fiestas decembrinas (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Ante las celebraciones decembrinas y la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió algunas recomendaciones para las familias con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la doctora Julia del Carmen Rodríguez García, de la coordinación de Atención Integral a la Salud en el primer nivel, división de Promoción de la Salud, los puntos más importantes tienen que ver con seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades epidemiológicas.

Es decir, para protegernos y prevenir contagios, debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o bien, utilizar alcohol en gel. Tampoco se debe olvida el cubrebocas, así como la sana distancia de 1.5 metros entre personas.

Sin embargo, aseguró a través del Periscope oficial de la institución que el consejo más importante que podía brindar a nombre del Instituto, es el de quedarnos en casa y resguardarnos en esta temporada. Rodríguez García insistió en el hecho de no convocar ni asistir a reuniones, fiestas o posadas.

La institución aseguró que el consejo más importante que podía brindar es el de quedarnos en casa (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO)

En cambio, llamó a implementar diversas herramientas digitales para concretar las reuniones con nuestros seres queridos o amistades, tales como las videollamadas, así como la utilización de aplicaciones para videoconferencias, donde se pueden hacer reuniones entre muchas personas.

También pidió que las cenas o celebraciones de Noche Buena o Año Nevo, sean únicamente con los familiares que viven en nuestras casas y evitar que se hagan llamados a toda la familia, pues nunca se sabe su hubo alguna situación de exposición al coronavirus.

Además, indicó que para comprar los ingredientes de la cena navideña, es importante salir únicamente por lo necesario, así como evitar las asistencias a lugares muy concurridos. Una vez reunidos, remarcó la importancia de no compartir los vasos, los cubiertos o los alimentos.

“Tendremos que decirles (a familiares o amigos) que hay muchos festejo por delante, seguro lo volveremos a hacer, pero por ahora el mejor regalo es cuidarnos y cuidar a los demás”, insistió.

El IMSS llamó a implementar diversas herramientas digitales para concretar las reuniones con nuestros seres queridos o amistades (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Sobre otras enfermedades respiratorias a las que nos arriesgamos durante las épocas de frío, la doctora indicó que se deben evitar los cambios bruscos de temperatura, lo que vuelve propicio un contagio. Por ello recomendó que siempre se esté bien abrigado, con varias capas de ropa y beber abundantes líquidos.

También aseguró que podría ayudar a nuestra salud el hacer actividades diarias dentro de nuestra casa, pues mantenernos activos es de gran ayuda, incluso para otros aspectos de nuestra salud. Incluso aseguró que es importante activar una actitud positiva frente a las adversidades, dormir lo suficiente y llevar una alimentación saludable.

Pero previo, además, a las familias de tener accidentes como las quemaduras o los incendios, muy recurrentes en estas épocas. Para ello, indicó que resulta indispensable vigilar en todo momento las veladoras o las velas decorativas que se utilicen y apagarlas cuando no estemos en el mismo sitio, incluidos los horarios para dormir.

Sobre la electricidad, recomendó no sobrecargar los enchufes, pues ello podría causar chispas o calentamiento excesivo y si algún objeto cerca se prendiera el fuego, puede causar un gran incendio. También pidió que sea desconectado el árbol de navidad y no mantenerlo prendido si no estamos cerca ni toda la noche.

Por último, pidió a la ciudadanía evitar el uso de cohetes ni pirotecnia. “Nosotros en casa no recomendamos que se utilicen, además exponemos a los niños a riesgos importantes de tener quemaduras”, finalizó la doctora.

