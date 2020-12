“Cristo no se enoja si no hacemos posadas”: El Bronco avaló reapertura de negocios este fin de semana en Nuevo León tras baja de casos de COVID-19

El Bronco se sinceró y dijo que “tendremos más navidades si cuidamos nuestra vida, pero si no es así esta será nuestra última navidad” (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, popularmente conocido como “El Bronco”, decidió permitir la reapertura de negocios para este fin de semana, esto luego de que se decretara un cierre obligatorio de establecimientos los días 5, 6, 12, y 13 del presente mes debido a un repunte de casos.

La decisión de las autoridades regiomontanas está basada en el panorama actual de la pandemia, pues durante 10 días consecutivos se registró una baja en los casos positivos de coronavirus. Las cifras de dicha entidad pasaron de 895 casos al día a 601, los cuales se reportaron este jueves.

“Si la gente no hace posadas o fiestas de Navidad, Cristo no se va a enojar, Cristo nos quiere vivos, a salvo, quiere que sigamos siendo padres y madres de familia”, declaró Rodríguez Calderón durante una conferencia de prensa. Ante el endurecimiento de la pandemia en México, el mandatario decidió cuestionar al auditorio y señaló: “Pero si la sociedad no entiende, ¿cómo le vamos a decir a la gente que se tiene que cuidar, que los necesitamos con salud?”.

El Bronco se sinceró y dijo que “tendremos más navidades si cuidamos nuestra vida, pero si no es así esta será nuestra última navidad”. De igual forma, Rodríguez Calderón exhortó a la población a que no bajen la guardia y que solamente hagan convivios de pocas personas.

Las autoridades sanitarias señalaron que los establecimientos operarán con un aforo del 30 por ciento (Foto: María Julia Castañeda/EFE)

El titular de la dependencia de Salud, Manuel de la O, afirmó que si se detectan posadas o fiestas clandestinas se van a cancelar, así como sucedió el miércoles pasado cuando una empresa realizó un convivió de 250 personas en el Club Leones.

Respecto a la decisión de abrir negocios este sábado y domingo, de la O explicó que a primera instancia se había decido permanecer cerrados, sin embargo se reactivarán supermercados, mercados de abasto y mercados rodantes que se establecen en las colonias populares de la periferia regia. Además, también abrirán zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales y tiendas de ropa.

Las autoridades sanitarias señalaron que los establecimientos operarán con un aforo del 30 por ciento, con un horario de 5:00 a 22:00 horas, sin permitir el acceso a personas vulnerables y a dos integrantes por familia.

Otros establecimientos que podrán abrir son las carnicerías, pastelería, restaurantes, siguiendo las mismas indicaciones que se señalaron anteriormente.

Rodríguez Calderón reiteró su postura de invitar al Gobierno Federal para que deje que el sector privado pueda acceder a las vacunas (Foto: Twitter/ @JaimeRdzNL)

Respecto a la vacuna contra el COVID-19, Rodríguez Calderón reiteró su postura de invitar al Gobierno Federal para que deje que el sector privado pueda acceder a las vacunas, pues hasta hoy solamente se les ha dicho que los Laboratorios con los que se firmó contrato les vende únicamente a autoridades federales y no a los integrantes de la Alianza Federalista.

Rodríguez explicó su plan de compra de la vacuna, pues si se decide comprar la vacuna que se requiere de dos aplicaciones, la inversión tendría un costo de 30 millones de dólares o 600 millones de pesos. Por otro lado, la vacuna que cuesta 20 dólares, haría que el gobierno de la entidad haga una inversión 2 mil millones de pesos.

El Bronco concluyó diciendo que costearían la mitad de la inversión para inmunizar a sus trabajadores, mientras que el gobierno haría lo mismo con todos sus empleados, policías y ciudadanos que no puedan costear el fármaco.

MÁS SOBRE EL TEMA

“La casa baleada”, fortaleza del CJNG desde la que mantienen una cruda batalla contra las autodefensas de Michoacán

CDMX al borde del colapso: capitalinos exhibieron desabasto de tanques de oxígeno por COVID-19

Al 100% de su capacidad para pacientes de COVID y con médicos exhaustos, INER pidió a la ciudadanía quedarse en casa