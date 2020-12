CAPUFE iniciará operativo Invierno 2020 en caminos y puentes federales, participarán más de 3,500 personas (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) arrancará el operativo Invierno 2020 con la finalidad de agilizar los caminos para los automovilistas que viajen a través del país, aunque insistieron en reservarse a realizarlo únicamente si es necesario.

De acuerdo con el comunicado oficial, para este periodo de invierno, los datos históricos indicarían un incremento en el aforo vehicular de hasta el 17 por cierto; sin embargo, indicaron que dicha cifra podría tener una variación considerable por las restricciones de seguridad sanitarias que se viven en el país.

Por ello, y con la finalidad de hacer más ágil el cruce de vehículos en sus 120 plazas de cobro, y atender los más de 3,700 kilómetros de caminos, CAPUFE iniciará un operativo que contempla los siguientes puntos:

En primera instancia, mantendrá la totalidad de sus carriles abiertos; además de dotar a los cajeros con mayor cantidad de moneda fraccionaria y se contará con el apoyo de personal de bandereo para dirigir la circulación.

La dependencia invitó a toda la población a quedarse en casa o realizar viajes únicamente si son necesarios (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

También revelaron que se dispondrá de 274 vehículos, entre Unidades Médicas de Atención Prehospitalaria, ambulancias, unidades de rescate, vehículos de auxilio vial y grúas. Para el servicio de los usuarios, por otra parte, se contará con 623 paramédicos, 22 coordinadores médicos y 225 operadores de grúa.

En total, el recurso humano destinado para el llamado operativo Invierno 2020 será de más de 3,500 personas entre personal operativo, médicos y paramédicos. Además, aclararon que CAPUFE trabajará en estrecha coordinación con la Policía Federal, Ángeles Verdes, policías locales, estatales y Protección Civil.

Ante alguna eventualidad en sus autopistas, CAPUFE pone a disposición de los usuarios el número telefónico 074, en el cual pueden solicitar de manera gratuita: ambulancias, servicio médico, auxilio vial e información carretera.

Los automovilistas también tendrán acceso a información en tiempo real a través de sus dispositivos móviles. La dependencia anunció que a través de su cuenta oficial en Twitter (@CAPUFE), se podrán revisar, minuto a minuto, todos los datos sobre eventualidad e incidencias en la red carretera del organismo.

Las carreteras de México son transitadas por millones de personas. (Foto: Capufe)

Sin embargo, CAPUFE invitó a todos los usuarios de la red carretera a realizar únicamente viajes que considere importantes, pues así lo exige la pandemia por COVID-19 que azota a todos los estados del país, incluso a la mayoría de los países del mundo.

Pero también advirtió que en caso de tomar la decisión de abandonar sus hogares y salir a carretera, es necesario revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, manejar con precaución, no rebasar los límites de velocidad, no manejar cansados ni bajo los efectos del alcohol, abstenerse de usar el celular mientras se conduce y a usar siempre el cinturón de seguridad.

Incluso desde el gobierno federal, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó un llamado a los mexicanos para que tengan autorregulación durante las fiestas decembrinas.

Y se advirtió, además, que México no implementaría medidas extraordinarias como los toques de queda, ni el uso de la fuerza pública para hacer valer las recomendaciones de las autoridades epidemiológicas y de salud.

“Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre”, pidió López Obrador.

