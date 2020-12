“Hablamos de una eminencia académica”: AMLO recordó las expresiones racistas de Lorenzo Córdova contra líder indígena

El titular del Ejecutivo dijo que, durante los “sexenios neoliberales”, se solapaban estas prácticas, pues “se le aplaudía al corrupto FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el senador Samuel García se hiciera viral en redes sociales por sus comentarios acerca del salario de los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió recordar este miércoles otro caso donde un funcionario público es acusado de racista y clasista.

De igual forma, López Obrador recalcó que, en sexenios anteriores, decir comentarios xenófobos o clasistas era una “práctica completamente normal y legitimada”. El caso al que hizo alusión el mandatario ocurrió en 2015, cuando el hoy consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se refirió como “Toro Sentado” a un líder indígena.

“Yo les aseguro que quienes hacen esas expresiones no las hacen pensando que están mal, eso es lo que comentaba sobre el racismo y de gente académica, Una vez transmitieron unas grabaciones de una conversación telefónica del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, que no me atrevo a ponerlas, en donde hablaba de manera racista en contra de personas de pueblos originarios, y estamos hablando de un doctor en Derecho, una eminencia académica”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina

Ante este caso, López Obrador elogió su proyecto de transformación y señaló que en la actualidad muchos políticos “se niegan a cambiar de paradigma y vivir como lo hacían en el pasado”.

“Lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad, son nuevas circunstancias y hay quienes no advierten de que existe una nueva realidad”, añadió.

El titular del Ejecutivo dijo que durante los “sexenios neoliberales” se solapaban estas prácticas, pues “se le aplaudía al corrupto por una falta de conciencia colectiva”.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO LORENZO CORDOVA?

En el año 2015, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, se difundieron unos audios donde se escucha la voz de Lorenzo Córdova burlándose de una comunidad indígena.

En la conversación que Córdova tuvo con el entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se escucha como toman a juego la conversación que se tuvo con un líder de la comunidad. Incluso se aprecia el momento en el que Córdova señala: “Hay que escribir una crónicas marcianas desde el INE”.

Las polémicas declaraciones de Córdova son las siguientes:

“No mames, cabrón: es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”, se escucha decir a Córdova.

Para López Obrador, estas practicas racistas eran "legitimadas" por los gobiernos del pasado (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón […]. Nada más le faltó decir: ‘Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca’.

Al final, Lorenzo Córdova tuvo que esclarecer los comentarios y pedir una disculpa pública.

