“El peor momento de la crisis sanitaria”: el IMSS superó su pico máximo de hospitalizaciones por COVID-19

Si bien México está a unos días de recibir las primeras dosis de la vacuna anti coronavirus (COVID-19) por parte de Pfizer-BioNTech, lo que sin duda significa una buena noticia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vive su etapa más crítica desde que llegó la pandemia al país.

Y es que el IMSS rebasó los niveles máximos de hospitalización por SARS-CoV-2 que tuvo entre junio y julio pasados. Así lo advirtió este miércoles el doctor Víctor Borja Aburto, director de prestaciones médicas, en conferencia de prensa.

Detalló que en la actualidad hay 8,060 pacientes en camas de hospitalización general y 320 en terapia intensiva, lo que representa una ocupación general del 53% en los hospitales COVID del Seguro Social en todo el país.

Pero la situación más crítica se ubica en el Estado de México, que tiene una ocupación del 95% de sus camas para pacientes COVID y la Ciudad de México, con 86 por ciento.

El funcionario mencionó que aún están disponibles 15,096 camas generales de hospitalización y otras 522 de cuidados intensivos, pero alertó que si el número de pacientes sigue creciendo de la misma manera, se corre el riesgo de dejar sin atención a otras patologías para dar prioridad a los enfermos de COVID-19.

Además, enfatizó que se requieren camas disponibles para internar a los pacientes que salen de urgencias.

No vamos a dejar nunca a un paciente COVID-19 fuera, pero el número de camas y de personal que está para atenderlos a todos es limitado

También indicó que todavía hay disponibles 4,752 ventiladores, pero resaltó que en esta segunda ola de contagios los ventiladores no son el problema.

Hay ventiladores para todos los que lo necesitan, el problema es que son demasiados pacientes al mismo tiempo, el internamiento ha sido mayor y en algunos casos solo requieren oxígeno, no ventilador

Ante este panorama, el IMSS está reconvirtiendo más de 200 camas hospitalarias; sin embargo, Borja señaló que con esto no basta, pues se necesita que la gente se quede en casa.

Cualquier hospital que tenga más del 85% de ocupación es un hospital muy estresado (...) Estamos haciendo los esfuerzos, pero se puede atender mejor si la ciudadanía se queda en casa (... ) tenemos una ocupación que no creíamos que íbamos a tener

Nuestro personal de salud lo ha dado todo contra el #COVID19 , por eso el reconocimiento que podemos hacerles como pueblo, como sociedad en estas fiestas decembrinas, es ser absolutamente responsables, no tener reuniones y quedarnos en casa. #QuédateEnCasa #DiciembreEnCasa pic.twitter.com/EDpysjRHi9

Por su parte, el director general del instituto, Zoé Robledo, reconoció que este es el peor momento de la crisis sanitaria. Por ello, hizo un “llamado enérgico” a la ciudadanía para quedarse en casa y no realizar reuniones con motivo de las fiestas decembrinas.

Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud también están cansados de no poder ver a su familia por no querer contagiarlos. Démosle un respiro al personal de salud, cuidémonos en serio