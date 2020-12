Oposición exigió al gobierno federal permitir que estados compren y apliquen vacuna contra COVID-19

El Partido Acción Nacional exigió al gobierno federal que los gobiernos estatales puedan comprar y aplicar vacunas contra COVID-19 (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al gobierno de México nombrar a un coordinador nacional o “zar” de vacunación contra COVID-19.

Además, respaldó la petición de la Alianza Federalista (AF) para que los gobiernos estatales puedan comprar y aplicar dichas vacunas.

En conferencia de prensa virtual, señaló que la vacuna significa esperanza para la población afectada por la enfermedad de coronavirus; no obstante, requiere de la participación de todos los sectores y niveles de gobierno.

En este sentido, acusó que los estados que dirige el partido Acción Nacional están preparados para asumir la responsabilidad, pero la administración federal los tiene atados de mano.

Por eso exigimos un ‘zar’ de vacunación que sí sepa, que sí pueda sacar adelante este programa nacional de vacunación. Exigimos que los gobiernos estatales puedan adquirir y aplicar las vacunas. La necedad, el empecinamiento del gobierno, como ha ocurrido a lo largo de 9 meses en este grave problema, nos sigue costando muchas vidas que pudieron haberse salvado

La epidemia de coronavirus en México ha provocado la muerte de más de 115,000 personas (Foto: Reuters/Gustavo Graf)

“Ahora resulta que el gobierno también quiere centralizar la aplicación de la vacuna contra COVID-19 . Su incompetencia nos puede costar aún más vidas, es el colmo que a los estados ni les darán la vacuna, ni les quieren dar permiso para adquirirlas. En términos beisboleros, como le gusta al presidente de la República, estamos ante un gobierno incompetente que ni picha, ni cacha y ni deja batear”, agregó.

Argumentó que, entre más manos se tengan para aplicar las dosis correspondientes, el país tendrá mayor oportunidad de salir adelante, y salvar más vidas.

El encuentro también contó con la participación del doctor y diputado Éctor Ramírez Barba, quien aseguró que no hay ningún impedimento legal para que los gobiernos de las entidades puedan comprar y aplicar vacunas.

Asimismo, indicó que el plan de vacunación es un documento político, por lo que es una “actuación criminal” la que está dando el gobierno federal.

El diputado Éctor Ramírez Barba aseguró que no hay impedimento legal para que los gobiernos de las entidades puedan comprar y aplicar vacunas (Foto: EFE / Daniel Ricardez)

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez acusó que, a casi 10 meses de que la epidemia dio inicio en México, aún hay desabasto de insumos médicos para el personal que atiende a los enfermos, falta de medicamentos en hospitales y más de 1,200 trabajadores de la salud fallecidos a causa de la COVID-19.

Y es que, la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 continúa su avance en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta este martes 15 de diciembre se registraron 1,267,202 casos positivos acumulados y 115,099 muertes por coronavirus en el país.

Las 10 entidades más afectadas, considerando el número de contagios activos, son: Ciudad de México, con 28,712 casos; Estado de México, con 6,158; Guanajuato, con 3,935; Nuevo León, con 3,400; Tabasco, con 2,034; Jalisco, con 1,849; Querétaro, con 1,794; Coahuila, con 1,217; Puebla, con 1,011; e Hidalgo, con 910 personas infectadas.

El presidente López Obrador negó que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 vaya a utilizarse con fines electorales (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

En tanto, la cifra acumulada a nivel nacional de contagios activos es de 61,578, correspondiente al intervalo que va del 2 al 15 de diciembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento que tuvo lugar en el estado de Sonora, negó que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 vaya a utilizarse con fines electorales.

“Se va a aplicar de manera pareja, parejo en todo el país, sin mezquindades, no puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos porque la política es un noble oficio, es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla”, expresó el mandatario.

“Creo que en este momento no puede ni debe haber mezquindad sino generosidad, no puede haber división sino unidad, no puede haber agenda propia sino sentido de responsabilidad y de comunidad”, agregó López Obrador.

