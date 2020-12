Uno de cada 4 mexicanos ya se contagió de COVID-19; el 70% ha sido asintomático: ENSANUT

A diez meses de que se registró el primer caso de coronavirus (COVID-19) en el país, uno de cada cuatro mexicanos (24.8%) ya ha estado expuesto a la enfermedad, de acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Así lo informó este martes durante la conferencia vespertina el doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP):

Detalló que de ese total de personas expuestas al SARS-CoV-2, sólo el 20% presentó síntomas compatibles con el virus y el 10% tuvo “algún síntoma”; en contraparte, el 70% restante no presentó ningún síntoma.

En tanto, el grupo de 20 a 39 años es el que mayor porcentaje de individuos con anticuerpos contra el patógeno tiene, con 27.3 por ciento. Le siguen el de 40 a 59, con 26.3; el de 0 a 19, con 24.0, y el de 60 y más, con 18.7 por ciento.

Sin embargo, aclaró que la gran mayoría de los mexicanos están vulnerables a la infección.

El 75% de los mexicanos no tenemos inmunidad contra COVID, es un porcentaje altísimo, son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia