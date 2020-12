Déficit en el personal de salud y otros retos de México a enfrentar previo a la vacuna anticovid-19 EFE/ Daniel Ricardez

México está cerca de iniciar su programa nacional de vacunación anticovid-19 con la llegada de las primeras vacunas, en específico la de Pfizer, pero aún quedan algunos puntos por mejorar en los programas de vacunación, de acuerdo con las autoridades epidemiológicas y de salud.

Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud del gobierno federal, informó que dentro del programa de vacunación universal, hay algunos puntos que requieren ser subsanados, a pesar del excelente trabajo que ha hecho su personal desde hace varios años.

“Hay dos características principales de nuestro sistema nacional de vacunación que pudieran ser subsanadas, y esto viendo que el programa de vacunación universal en nuestro país sigue siendo muy exitoso, es extraordinario el trabajo desde hace muchísimos años por todas las personas que lo han trabajado”.

De acuerdo con el funcionario público, la primera situación se relaciona con el número de trabajadores en el programa nacional de salud. Advirtió que el número de vacunas que se tienen que aplicar, no coincide con el personal contratado, pues existe actualmente un déficit en ese sector.

“El aceleramiento en el crecimiento del número de vacunas disponibles para aplicar y el crecimiento de la infraestructura para que estas vacunas se puedan aplicar, no ha sido igual. Me refiero a la de personal, no hay personal vacunador suficiente vacunando de forma permanente y por eso se contratan de forma específica para las jornadas nacionales. Hay que tener personal vacunador siempre, que además no necesariamente se tiene que dedicar a aplicar vacunas siempre , tenemos un déficit en personal de salud”, aseguró durante la conferencia de prensa diaria sobre los avances de COVID-19 en la entidad.

Por otra parte, insistió en que México necesita renovar su red de frío, tanto para las vacunas ya existentes, como para otras que llegarán y necesitan de métodos de ultracongelación, como lo es la vacuna COVID-19 de Pfizer.

Reveló que la red nacional era muy vieja, pero se ha ido renovando en diversos estados de la República, aunque de manera parcial, lo cuál no es suficiente para enfrentar los retos que México tiene delante en materia de vacunación.

“La red de frío. Cuando empezó a crecer mucho el número de vacunas a aplicarse en nuestro país, la red de frío ya era vieja, ya se tenía que actualizar, se hizo en algunos estados, se hizo parcialmente en otros; pero se requiere una inversión para tener una buena red de frío y ahora que tenemos esta necesidad de implementar una nueva vacuna, que además se pretende que sea universal de golpe, es decir tenemos que vacunar a muchos millones en menos tiempo posible, entonces la red de frío es un reto y también para aquella que requerirá de la ultracongelación, como la de Pfizer”, indicó el Director General de Promoción de la Salud.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó el viernes 11 de diciembre de 2020 que concluyó el proceso de evaluación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) sobre el proyecto encabezado por Pfizer-BioNTech.

Esto quiere decir que México se sumó a la lista de países en todo el mundo que autorizaron el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de dichas farmacéuticas.

“La buena noticia es que concluyó el proceso de evaluación (...) la señal es de esperanza y de aliento porque nos acerca al momento del arranque de la vacunación en México”, informó.

