Localizaron en Tijuana los presuntos restos de Danna Sugey, desaparecida desde marzo

Colectivos de búsqueda de personas encontraron este miércoles el presunto cuerpo de Danna Sugey Salgado Dávalos, quien desapareció el pasado 30 de marzo en Tijuana, Baja California, señalaron familiares y activistas.

A pesar de la pandemia por COVID-19, la posible víctima fue buscada durante nueve meses en la zona urbana de la ciudad y en áreas despobladas.

Familiares y amigos hallaron pertenencias de Danna en un camino de terracería junto al fraccionamiento K-Casas, en el Corredor Tijuana-Rosarito 2000, en el mes de octubre.

En ese entonces, la búsqueda se concentró en el área suroriente de la ciudad de Tijuana. Ayer fue encontrado un cadáver con rastros de la vestimenta y características físicas de Salgado Dávalos, quien en junio habría cumplido 21 años de edad.

Ayer fue encontrado un cadáver con rastros de la vestimenta y características físicas de Salgado Dávalos, quien en junio habría cumplido 21 años de edad (Foto: Cuartoscuro)

Los padres de la posible víctima convocaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California a que “al menos” verifique la identidad de los restos humanos encontrados, ya que no respondieron a la petición de buscarla, informó La Jornada.

La madre de la desaparecida, Sugey Dávalos, declaró que su corazón le dice que encontraron a “su chinita”, como “prometimos hacerlo desde que desapareció”.

Acompañada por su esposo, José Antonio Salgado, señaló que buscaron a Danna con el auxilio de los colectivos de la entidad federativa. De acuerdo con el medio, ambos expresaron molestia y tristeza porque la Fiscalía del Estado dejó su trabajo solamente a los ciudadanos.

A pesar de la pandemia por COVID-19, la posible víctima fue buscada durante nueve meses en la zona urbana de la ciudad y en áreas despobladas (Foto: Twitter/@ygandtk)

Danna Sugey Salgado, de 20 años y madre de un bebé de dos años, desapareció el 30 de marzo en el fraccionamiento K-Casas en Tijuana. El sábado 24 de octubre se llevó a cabo una nueva búsqueda masiva de la joven.

Medios locales refirieron como histórico el apoyo que tuvo la convocatoria, que reunió alrededor de 200 personas, pues nunca antes se habían juntado tantas para buscar a alguien desaparecido. Familia, amigos, colectivos de búsqueda, y gente que sin conocer a Danna se sumó a su búsqueda: muchos con materiales como palas, picos, otros con comida y bebida.

Durante la jornada de búsqueda, su madre aseguró que tenía la certeza de que su hija estaba viva porque se le aparecía en sueños, en los que le describe cómo la mantienen cautiva: aseveró que el área de casas Homex, al este de Tijuana, es la parte donde su hija se le aparece y le dice que “aquí está, en este lugar está, me describe el cuarto, me describe la ventana, me describe todo, y tiene que estar por aquí”.

Los padres de la posible víctima convocaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California a que “al menos” verifique la identidad de los restos humanos encontrados, ya que no respondieron a la petición de buscarla (Foto: Archivo)

Su madre comenzó la búsqueda diciendo unas palabras por megáfono: “Hija te vamos a encontrar, en sueños me dices donde estás y sé que estás viva, hoy no me voy sin saber de ti, una pista o algo, si me escuchas, te amamos y todos te queremos de vuelta, no nos rendimos, por mi nieto que es tu hijo”.

Se unieron ciudadanos voluntarios, el colectivo “Todos somos Erick Carrillo”, la Guardia Nacional, Ejército mexicano, y policía municipal.

Durante la jornada se hicieron inspecciones en varios departamentos en una zona de edificios abandonados y en los que actualmente viven personas que los invadieron, en un lugar conocido como Palma Real, en el fraccionamiento Natura, a un costado de Casas Homex.

