Pensiones: guía para entender cómo te beneficiará la reforma de AMLO

De acuerdo con el gobierno, se trata de un cambio histórico. (Infografía: Jovani Silva/ Infobae México)

Un importante beneficio es lo que recibirán las personas de la tercera edad en un futuro, luego de que se aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones, iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual permitirá entre otras cosas, pensionarse con menos semanas de cotización.

Ante ello, aquí daremos a conocer cuáles son los puntos más relevantes de la propuesta, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mediante el alza de sus aportaciones, disminución de semanas cotizadas, además de la reducción de la comisiones en la Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore), entre otros beneficios.

De acuerdo con el gobierno de la República, se trata de un cambio histórico que modifica y vela por el bienestar de las personas.

Comparación en el sistema de pensiones. (Infografía: Jovani Silva/ Infobae México)

¿Cuáles son los beneficios en comparación con la ley anterior?

*Se aplicará una reducción de las 1,250 semanas de cotización que pide el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualmente, a solamente 1,000 semanas.

*El trabajador podrá recibir su pensión a partir de los 15 años de haber cotizado y no hasta los 25 años como se requiere actualmente.

*Los trabajadores que menos ganan recibirán el 68% de salario para su pensión, en comparación con el 30% que se destinaba para el mismo fin.

*Autorizará que lo patrones sean los que absorban la mayor aportación, al pasar de 5.15% a 13.87% aproximadamente.

*La propuesta enviada por la Cámara de Diputados establece que las Afores deberán situar las comisiones que cobran por sus servicios en niveles similares a las mejores prácticas internacionales.

Los cambios beneficiarán a las personas. (Foto: Pixabay)

De acuerdo con Mari Nieves Lanzagorta, Vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), se trata de un punto a favor por parte del gobierno.

En entrevista con Infobae , Nieves Lanzagorta aplaudió la propuesta y destacó la necesidad de aplicar el ajuste al sistema de pensiones.

Añadió que la minuta buscará corregir las pensiones regidas bajo la ley del 97, es decir, para aquellos que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir del 1 de julio de 1997.

“Si se necesitaba un cambio al sistema sustentable en el que cada quien se hiciera responsable o fuera dueño de su propia pensión”, expresó.

Nieves Lanzagorta aseguró que cualquier persona que haya tenido un empleo formal después de la fecha establecida tiene una Afore y la recomendación es buscarla para contar con esos recursos.

Lo ideal es mantener los recursos en la Afore y con ella, mejorarán las condiciones de vida, ya que la autorización para pensionarse seguirá siendo de 60 años; sin embargo, lo que reducirá es el número de semanas cotizadas, pues podrán retirarse con al menos 15 años activos y no con 25 como se rige actualmente.

“Que sepan que la iniciativa es muy afectiva y se plantea en beneficio de los que empezaron a trabajar después de 1997”, dijo Nieves Lanzagorta.

La iniciativa de reforma busca fortalecer el sistema. (Foto: Pixabay)

Asimismo, resaltó la importancia de la inversión. “Algo importante es que los recursos ahorrados que tu tienes en tu cuenta son tuyos, si tu no llegas a las 1,250 pero llegaste a la edad de jubilación vas a la Afore y ese dinero te lo van a entregar”.

Explicó que una ventaja más de la propuesta es que se alcanzarán mejores rendimientos, así como buenos beneficios que alimenten la economía nacional.

“El incremento a la aportación y que no se había dado es que los trabajadores decían que no les alcanzaba para ahorrar más entonces ahorita dentro del empresariado para mejorar las condiciones de los trabajadores, éstos se están comprometiendo a incrementar su aportación gradualmente para no impactar el mercado laboral en forma importante”.

Reiteró que no existe afectación alguna para los trabajadores de ninguna manera y el Gobierno no manejará los recursos, pues las encargadas de mantener en resguardo los ahorros de los empleados son las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

“La iniciativa de Reforma lo que busca es fortalecer el sistema como está ahora, que se incremente el monto de ahorro y que las Afores sigan compitiendo para ofrecer los mejores rendimientos”.

En ese sentido, recordó la importancia de inflar el monto de las afores con aportaciones voluntarias.

“Si tienes una Afore hazla crecer. Es un gran vehículo de inversión para tener una mejor calidad de vida en el retiro”.

