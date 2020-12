“Las mujeres somos un pilar importante para la 4T”: Geraldine Ponce celebró los logros femeninos en el gobierno de López Obrador

Geraldine Ponce presumió logros en materia de paridad de género (Foto: Instagram / @geraldineponcem)

Geraldine Ponce, diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó en sus redes sociales el avance que se obtuvo desde el Palacio de San Lázaro en materia de paridad de género.

Este martes 8 de diciembre, la legisladora de Tepic, Nayarit, tuiteó lo importante que fue la incorporación de cinco mujeres al gabinete de Andrés Manuel López Obrador y reiteró su compromiso con la equidad a través de su votación.

“Votamos a favor de establecer que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sea integrado de forma paritaria por cinco ciudadanas y ciudadanos, al igual que la Comisión de selección del Senado de la República para que sean nueve mexicanas y mexicanos quienes lo conformen” , publicó.

La diputada Ponce presumió avances en materia de equidad de género (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

Entre otros avances, Ponce Méndez resaltó la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de que en este ramo también aplique la paridad de género.

Dotamos de un marco jurídico a los Centros de Justicia para las Mujeres, con el objetivo de fortalecerlos y darles garantía de continuidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en México

Asimismo, con el afán de buscar una mayor participación de las mujeres en el sector social de la economía, presumió la incorporación de la igualdad de género en la Ley de la Economía Social y Solidaria.

La diputada de Tepic, Nayarit, remarcó el papel de las mujeres en la 4T (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

“Además de aumentar el número de mujeres en puestos de alta responsabilidad y fortalecer sus capacidades”, agregó.

Esto abona al debate público que ha puesto en tela de juicio la administración de la 4T respecto al movimiento feminista, pues si bien existe en papel los derechos de equidad y en la burocracia mexicana un intento por emparejar la balanza, en la realidad las mujeres en México siguen siendo víctimas de distintos tipos de violencia.

Reporte de decesos de mujeres con presunción de homicidio en México (feminicidios) (Foto: ONU Mujeres)

De acuerdo con las oficinas de ONU Mujeres en México, desde 2007 se presentó un incremento alarmante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio, siendo que desde 1998 este número venía a la baja; sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo con esta métrica, la alza de presuntos feminicidios coincide con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició durante el régimen de Felipe Calderón Hinojosa.

Incluso ella ha sido víctima de críticas fundamentadas en caracteres estéticos en su avance en la política mexicana, como la ocasión que fue criticada en redes sociales por una foto que se tomó en la punta del volcán Sangangüey.

Geraldine Ponce en jornada de trabajo (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

“Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. ‘Que una diputada debe ser más seria’, ‘que estoy posando en ropa interior’, ‘que por qué me quité la blusa’ ... Solo quiero decirles dos cosas al respecto de esta foto: Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género, y nadie debería de hacerlo. Y que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas. Mucho hemos luchado para visibilizar y erradicar la violencia de género, como para que nosotras mismas seamos promotoras de este discurso que nos denigra. PD. Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera ”, escribió la legisladora.

También cabe recordar la vez que ella, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y López Obrador captaron la atención de muchos comentarios en redes sociales respecto a un evento supuestamente incómodo en un aeropuerto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Beatriz Gutiérrez le envió un mensaje a Geraldine Ponce, la diputada y ex reina de belleza que se acercó demasiado a AMLO

Geraldine Ponce sin blusa: la controversial foto de la diputada de Morena, y amiga de AMLO, que dividió en Twitter

“Era un top deportivo, no un brasier... y aunque lo fuera”: la diputada Geraldine Ponce respondió a las críticas por su fotografía en el volcán de Sangangüey