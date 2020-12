Hallaron a un coyote herido en las inmediaciones de una clínica del IMSS; especialistas lo curaron y ya lo pusieron el libertad

Coyote es hallado en una clínica del IMSS en Monterrey

La presencia de un coyote alarmó a pacientes y personal médico de la clínica 33 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. Después del reporte, Protección Civil estatal acudió a las inmediaciones del nosocomio para confirmar el avistamiento del animal.

PC del estado informó que había recibido reportes previos sobre el coyote en el Parque Fundidora, contiguo a las instalaciones hospitalarias, pero no habían logrado capturarlo hasta el día de ayer, martes.

El coyote estaba herido en uno de sus ojos y se encontraba debajo de una rampa ubicada en la avenida Félix U. Gómez y Constitución, donde los elementos lo pudieron capturar.

Personal de la dependencia Parques y Vidas Silvestres acudieron al llamado. Después de sedar al animal silvestre y curar su herida, fue trasladado en una jaula para posteriormente ser liberado en La Huasteca, en la Sierra Madre Oriental, al poniente de la zona metropolitana.

Este no es el único avistamiento de un mamífero en la plena urbe de Monterrey. Cabe recordar que en los últimos meses se han reportado, en particular, osos que ingresan a oficinas, que roban comida o que simplemente aprovechan cuando no hay gente para merodear la ciudad.

El último oso que se observó, fue hace una semana. El pasado 30 de noviembre un pequeño perro chihuahua se encargó de ahuyentar al gigante peludo. El can, a pesar de su pequeño tamaño, no desistió y se mostró agresivo y persistente hasta que logró espantar al gran oso.

Las imágenes causaron asombro y gracia, y aunque no se se dio a conocer cuándo se grabó este hecho, sorprendió la actitud del pequeño perro que sin importarle su tamaño, defendió su territorio.

En un principio trató de espantar al enorme animal con sus ladridos, pero al ver que no lo conseguía, el perseverante perrito se le acercó al oso sin tan siquiera un poco de temor, siguió ladrando hasta que logró su objetivo y el oso se fue para el otro lado de la calle.

El hecho se produjo en la colonia Lomas de Satélite y pese a la diferencia de tamaños, ninguno de los animales salió lastimado ya que el oso prefirió retirarse. Sin embargo, el momento se divulgó en YouTube y se hizo viral.

El oso presuntamente buscaba comida y es relativamente común el avistamiento de estos mamíferos en la zona debido a la expansión de la ciudad, suelen transitar a los poblados para buscar algo de comer.

Anteriormente, a finales de julio de este año, un oso negro se viralizó en redes sociales luego de protagonizar un momento tenso cuando se acercó a interactuar con tres mujeres que caminaban en el Parque Chipinque.

Incluso, olfateo a una de ellas y la rasguño. Sin embargo, lejos de salir corriendo, la mujer sacó su teléfono celular y aprovechó para sacarse una selfie con él. Dos testigos que grabaron el momento trataron de ahuyentarlo hasta que el animal siguió su camino.

De igual forma, en ese mes, otro oso fue visto en la colonia Paseo Residencial al sur de Monterrey. Mediante videos que circularon en redes sociales se pudo observar como el ejemplar paseaba por las calles del sector; incluso fue captado jugando con un gato y cargando una bolsa de comida en el hocico de la cadena Pollo Loco.

Según especialistas, este tipo de encuentros es común en la región, particularmente en la temporada de estiaje, pues los osos bajan del Cerro de Chipinque donde tienen su hábitat para buscar agua y comida en zonas residenciales.

