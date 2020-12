“Framcia”, el error por el que cibernautas compararon a Marcelo Ebrard con el famoso meme del perrito Cheems

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, tuvo un simple "error de dedo" en su publicación (Foto: EFE/Archivo)

Una ola de memes se desató, luego de que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se equivocara en un tuit escribiendo “Framcia” en lugar de Francia mientras lamentaba el fallecimiento del ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing.

Y es que los cibernautas inmediatamente lo vincularon con Cheems, un perro de raza Shiba Inu, que desde septiembre de 2017 se hizo popular y se transformó en un meme, cuya particularidad es incluir “emes” extra, por ejemplo: Cheemtos en lugar de Cheetos o Promfesor en lugar de Profesor.

Por ello, cuando los cibernautas vieron el error del canciller no pudieron dejar pasar la oportunidad de relacionarlo con el popular perrito.

El canciller lamentó la muerte del ex mandatario francés (Foto: Twitter/@m_ebrard)

“México lamenta el fallecimiento del Presidente Giscard d’Estaing y comparte a Framcia sus sinceras condolencias. Descanse en paz”, escribió Marcelo Ebrard en respuesta a una publicación del embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

Aunque el canciller pronto hizo la corrección, a través de un hilo del tuit, las risas no faltaron. Además, muchos incluyeron memes relacionados al “Framcia” y por supuesto, a Cheems.

“Animo VicePremsidente, se agradecem las comdolemcias”; “Qué elegamcia la de Framcia”; “Framcia con M de Marcelo”; “El camciller damnés da sus condolemcias a Framcia y el mumdo en samta paz. Amém!”, fueron algunos de los comentarios hechos en la publicación.

Los cibernautas aprovecharon para usar el meme de Cheems (Foto: Twitter)

De acuerdo con Know your meme, el sitio especializado en memes y cultura de internet, el estatus de Cheems es de sumisión, es decir, su gracia es más irónica y no tiene relación con otros que pueden ser agresivos o de humor negro.

Aunque surgió en 2017, fue casi hasta agosto de 2019 cuando Cheems tuvo un boom en las redes sociales, haciéndose un meme internacional, pues primero fue conocido por el gag de “Cheemsburbger”.

Actualmente los memes en donde más aparece este perrito Shiba es en los conocidos como: Doge vs Cheems. En estos se hace comparación de un perro musculoso y fuerte contra otro pequeño e infantil.

Los cibernautas aprovecharon para hacer memes (Foto: Twitter)

Usualmente el Shiba grande o Doge habla correctamente y presume cosas que en años anteriores eran más fuertes, mientras que Cheems habla con muchas “m” y tiene cosas actuales que suelen ser más débiles o sencillas, asociándolo con fragilidad.

Por ello, al comparar a Marcelo Ebrard con Cheems, algunos apuntaron cierta “ternura” en la publicación referente al deceso del ex presidente de Francia.

Pese a los memes que ha recibido, el canciller no ha borrado la publicación ni ha respondido a ninguno de los comentarios.

Inclusive un cibernauta se tomó la molestia de re hacer el perfil del canciller como si fuera Cheems (Foto: Twitter/@hebertosinlao)

¿Quién era Valéry Giscard d’Estaing?

El ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing falleció a sus 94 años, fue líder de Francia entre 1974 y 1981, había sido internado en noviembre en Tours, en el occidente del país tras ser diagnosticado con COVID-19.

La razón de su muerte fue confirmada este miércoles por la noche:

“Valéry Giscard d’Estaing murió el miércoles 2 de diciembre en su casa familiar de Loir y Cher. Su estado de salud se había deteriorado y falleció como consecuencia del COVID-19”, afirmó su familia en un comunicado transmitido a la agencia AFP.

Fue conocido por dirigir una modernización de la sociedad francesa durante su presidencia, incluyendo permitir el divorcio por consentimiento mutuo y legalizar el aborto, y fue uno de los arquitectos de la integración europea.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Serán 250,000 dosis iniciales de Pfizer: AMLO dijo que el próximo martes se anunciará a quién vacunarán primero

Marcelo Ebrard aseguró que aplicación de vacuna de Pfizer “está por iniciar” en México

“Esperamos tenerla a más tardar en enero”: Pfizer habló de cuándo podría arribar su vacuna a México