“Se lo dice a todo el mundo”:López-Gatell habló sobre llamado de la OMS a México para tomar el COVID-19 “en serio

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa vespertina de este lunes, se refirió a las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en las que dijo que “México se debía tomar en serio la pandemia”.

López-Gatell explicó que lo que dijo Tedros , es un consejo que le da a todas las naciones del mundo, y que fue a pregunta expresa de una periodista mexicana que se refirió a México, además consideró que se descontextualiza su respuesta.

“No le tengo ni qué responder nada al doctor Tedros, le tengo el gran respeto. Considero que como director general de la Organización Mundial de la Salud siempre es muy valioso los comentarios que se hacen en la conferencia de prensa diaria.

A veces, no en pocas ocasiones, ocurre que la agenda informativa del país, esto ha pasado en otros países también, enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar. Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón.

Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo: ‘Todos tenemos que tomarnos muy en serio -eso es lo que dijo- hay que tomarse en serio a la epidemia’, y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches: la epidemia no acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, en distintos ritmos, en distintos calendarios va a ir afectando a los distintos países”, indicó el subsecretario.

Afirmó que al menos hasta enero la pandemia de Covid-19 seguirá creciendo, y por eso se debe de seguir con las medidas sanitarias y no relajar la prevención.

“Hace 10 días Europa todavía estaba rumbo al punto máximo de transmisión, hoy está en descenso; América todavía está, como lo acaba de presentar el doctor Alomía y lo hemos presentado casi diariamente, todavía está en una fase activa. México tiene y tendrá al menos hasta enero de 2021 una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo.

Cuando en cada entidad federativa empiezan los contagios es momento también de tener un acercamiento más intensivo por parte del Gobierno de México, como lo hemos venido haciendo...

Cuando se piensa en la estrategia de prevención y control de respuesta ante la epidemia por parte de cada gobierno nacional es muy importante no perder de vista que no es un gobierno nacional el que va a cada casa a hacer acciones de detección, que va a cada hospital a físicamente reorganizarlo.

En México desde 1997 se descentralizó la Secretaría de Salud, cada estado, cada entidad federativa también lo es la Ciudad de México, su gobierno es una autoridad sanitaria.

Las acciones generales que se delinean en el semáforo de riesgo COVID en esta fase de la Nueva Normalidad y todas las demás acciones generales, el modelo de respuesta, el modelo de monitoreo, deben ser implementados apropiadamente. No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas”, enfatizó.

El subsecretario aseguró que si el director de la OMS le quisiera decir algo al gobierno de México, o a él, quien es que lleva la estrategia contra el Covid-19 en el país, hubiera mandado un comunicado diplomático.

“Ahorita, por ejemplo, la sociedad debe reaccionar también frente a esto. Es decir, el doctor Thedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí a lo mejor, o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático si fuera ese el caso”, dijo.

López-Gatell expuso que las declaraciones de Tedros fue porque una periodista mexicana le hizo una pregunta, enfocándose a México particularmente.

“Porque le hicieron una pregunta sobre México, una periodista de Proceso, Gabriela Sotomayor, le puso una pregunta. Por cierto, que dijo en su pregunta algo que es incorrecto, completamente incorrecto, mañana lo vamos a precisar.

Mañana es Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, nos va a acompañar aquí la directora general de Censida y vamos a hablar sobre esto.

Y esta periodista, Gabriela Sotomayor, de la revista mexicana Proceso, ella está en Ginebra y suele hacer preguntas a los funcionarios de la OMS y le dijo que estamos enfrentando desabasto de medicamentos antirretrovirales en México.

No sabemos de dónde sacó esa información. Como decíamos aquí respecto a la pregunta de Demián Duarte, sería muy importante si ella es seria, si su medio es serio que lo documenten ¿verdad?, pero déjeme terminar a lo que me está preguntando.

Sobre la seriedad, hay que tomárselo en serio. No es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones porque, volvemos a lo mismo, lo que ocurre en cada lugar en cuanto al gobierno es responsabilidad de los gobiernos estatales, en cuanto a los municipios es responsabilidad de los municipios”, explicó.

Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este lunes que México se encuentra en “una mala situación de cara la pandemia de COVID-19″, estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre.

“Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa dedicada al seguimiento del COVID-19 alrededor del mundo.

“La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”, añadió.

Por su parte, Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que México “sigue gravemente afectado por el COVID19″ y pidió a todos los líderes del mundo que “es muy importante que sean muy claros con el uso de mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel, no lo cumplen las autoridades hay confusión”.

“Estamos pagando todos un precio muy alto por la falta de inversión en preparación de los sistemas de salud. He visto la amnesia después de otras crisis. Si seguimos haciendo lo mismo, podemos volver a ver eventos como este o peores durante nuestra vida”, sentenció.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), con fecha de corte del 29 de noviembre, México registra un millón 107 mil 071 casos positivos y 105 mil 655 decesos.

Entre las entidades con más casos positivos se encuentran la Ciudad de México con 206 mil 204; Nuevo León con 67 mil 165 y Guanajuato con 62 mil 073 casos.

