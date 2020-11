¿Cuál es la causa del auge del populismo?

(Foto: Reuters/Denis Balibouse)

En la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara los dos célebres escritores y pensadores contemporáneos Youval Noah Harari y Michael J. Sandel hablaron en una conversación y debate titulada “Los dilemas de un mundo que colapsa”.

Youval Noah Harari es profesor israelí de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este joven intelectual de 44 años ha escrito algunos de los libros de divulgación científica más vendidos de los últimos años, entre ellos “Sapiens: Una Breve Historia de la Humanidad” (2014), “Homo Deus: una Breve Historia del Mañana” (2016) y “21 Lecciones del Siglo XXI”.

Michael J. Sandel es norteamericano, enseña filosofía política en la Universidad de Harvard y publicó un libro muy aclamado llamado “La Tiranía del Mérito. “¿Qué ha sido del bien común?”.

Michael J. Sandel comenzó la discusión resumiendo el libro de su autoría previamente mencionado. El argumento fundamental es que en las pasadas cuatro décadas en las que la globalización ha transformado la dinámica económica y social del mundo, la clase trabajadora ha perdido buena parte de su poder adquisitivo. Por otro lado, la meritocracia es una ideología que hace pensar a los que nacieron en condiciones muy privilegiadas que se han ganado, a partir de su esfuerzo, estar en el pico de la pirámide social y quienes no comparten su posición no han sido lo suficientemente capaces, dedicados o inteligentes como para merecer mejores condiciones de vida.

La meritocracia hace que los privilegiados se vuelvan sumamente arrogantes y miren con desdén a la clase trabajadora; simultáneamente, la clase trabajadora resiente intensamente este desdén y humillación.

Los políticos populistas como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han podido capitalizar este resentimiento de la clase trabajadora a través del populismo. Por lo tanto, el populismo, señaló, es consecuencia de la desigualdad socioeconómica exacerbada por la globalización y la meritocracia que genera sentimientos de arrogancia en los más privilegiados y resentimiento en los menos afortunados.

El historiador israelí se calificó como un historiador escéptico que cree que los grandes intelectuales han sido muy buenos para describir cómo han sucedido los procesos sociales; pero no han podido explicar sus causas de manera convincente. Después afirmó que muchas personas han buscado explicar el reciente auge del populismo, generalmente señalando a la meritocracia y a la globalización como sus causas.

Youval Noah Harari cree, admitiendo no ser un experto en la región, que estas causas pueden ser acertadas para el caso norteamericano. No obstante, subraya que el levantamiento del populismo es un fenómeno global y que estas posibles causas no están presentes en todas las naciones que viven este proceso político.

Su argumento sobre la heterogeneidad de los casos particulares se desarrolló de la siguiente manera: puede ser que la clase trabajadora norteamericana haya perdido mucho a causa de la globalización, pero en Brasil, Turquía e India la ha beneficiado notoriamente; sin embargo, en dichos países el populismo también está presente. No hay una explicación global.

El historiador israelí también afirma que podemos asumir que “El populismo es una reacción a la arrogancia de las élites y al hecho de que tienes a estos ganadores que se lo llevan todo y el resto son dejados de lado e incluso culpados y ridiculizados por sus fracasos. Pero por qué este enojo resulta en el auge de fuerzas antidemocráticas. Porque no vemos el surgimiento de líderes políticos que estén comprometidos con los valores intrínsecos e institucionales de la democracia […] Aunado a esto, porque las principales víctimas del populismo no son las élites adineradas, a las que supuestamente se les culpa por todo esto, sino que las principales víctimas son las minorías, los inmigrantes la comunidad LGBT y otras parecidas”.

A manera de respuesta Michael Sandel enunció las siguientes palabras: ”yo pienso que ciertas amenazas similares conectan a los movimientos populistas. Y a las reacciones populistas países alrededor del mundo”.

Una de estas amenazas es el “fracaso de los partidos políticos tradicionales, especialmente de los partidos políticos de centro-izquierda para lidiar con el crecimiento de la desigualdad que han generado las últimas cuatro décadas de globalización. Casi se podría decir que el éxito de la derecha populista es un síntoma del fracaso de las políticas progresista o socialdemócrata”.

Extendiendo su argumento comentó “En casi todos los países en los que vemos al populismo florecer […] el centro-izquierda y la socialdemocracia han fracaso y en lo que han fracasado es en cumplir con su misión histórica. Su misión histórica ha sido frenar los excesos del capitalismo y mantenerlo fiscalizable ante la democracia”.

Sandel detalló que el fracaso de la izquierda global se debe, en buena medida, a la adopción de los axiomas del libre mercado promovidas por la administración de Donald Reagan en la década de 1980.

Esta álgida discusión sobre las raíces de los más grandes problemas políticos y económicos que enfrenta el mundo contemporáneo está lejos de llegar a su fin, pero las contribuciones de estos afamados intelectuales nos dan una pauta sobre a donde dirigir nuestras reflexiones.

