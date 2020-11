México contra el vapeo: SCJN prohibió la comercialización de los cigarros electrónicos

SCJN prohibió la comercialización de vapeadores (Foto: Reuters / Ajeng Dinar Ulfiana)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por mayoría de votos, que queda prohibido la comercialización de los cigarrillos electrónicos a base de aceites, también conocidos como vapeadores.

Así quedó asentado en la Segunda Sala de la máxima autoridad judicial de México este miércoles 25 de noviembre, después de que fuera aprobado el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado Luis María Aguilar Morales, en el que se niega un amparo promovido por la cadena de tiendas Sanborns (Sanborn Hermanos, S.A.) para comercializar con estos productos.

La historia del Estado mexicano y el vapeo inició en 2019, cuando la SCJN declaró en octubre de ese año que prohibir la venta de los vaporizadores era inconstitucional; sin embargo, el 19 de febrero del 2020, la Secretaría de Salud (SSa) emitió un decreto contra la importación de cigarrillos electrónicos a México, esto por el daño que pueden producir a la salud.

En EEUU se detectaron casos de neumonía relacionados con el vapeo (Foto: Janan Moein vía The New York Times)

Ante esto, la cadena de tiendas pertenecientes a Carlos Slim interpuso un amparo contra lo establecido en el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe la comercialización “cualquier objeto que no sea un producto del tabaco”, pero que sea relacionable con él.

El argumento de las empresas es que la prohibición actúa en detrimento del principio de libertad de las personas a decidir.

En el proyecto de sentencia se leyó que “en el caso del cigarro tradicional, su comercialización restringida parte de un análisis sobre su diseño, composición, obtención y uso que parte de décadas de estudio; en el caso del cigarro electrónico o vaporizador, todas las variables adicionadas comercial, química y tecnológicamente conducen a la imposibilidad de que, sin más, por el hecho de que exista la posibilidad de que sea un instrumento de consumo de nicotina, se acepte su comercialización”.

En redes sociales, los consumidores del vapeo se manifestaron en contra y le echaron la culpa en muchos de sus comentarios a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Asimismo, estas publicaciones fueron firmadas con la etiqueta #NoMásProhibiciónSCJN.

El vapeo puede complicar los síntomas del COVID-19 (Foto: Shutterstock)

“Hoy se discute en la suprema corte de justicia el tema del Vapeo, todo porque a Hugo López-Gatell tuvo la genial idea de echarle la culpa a los cigarros electrónicos para desviar su evidente fracaso en el manejo de la pandemia, les pido me ayuden usando #NoMásProhibiciónSCJN”, publicó un usuario.

“Bienvenidos a la 4T -No niño no puedes comprar una Coca, pero si puedes cambiar de Sexo. -No puedes usar Vapers para dejar de fumar, pero si puedes fumar Marihuana. #NoMásProhibiciónSCJN”, escribió el usuario @GeneralVIII.

Otra cibernauta estimó que habrán más prohibiciones por parte del funcionario público.

“Si permitimos que prohíban el vapeo, el día de mañana será otra cosa del ocurrente Doctor muerte, ¿Confías en el? Yo no #NoMásProhibiciónSCJN”, declaró @Lizgottik.

El reproche del epidemiólogo de la UNAM ante este tipo de productos es por el daño que genera en los pulmones y, al considerar el contexto epidemiológico que atraviesa la república, destacó los daños que podrían tener los vapeadores que contraigan COVID-19.

Los señalamientos sanitarios no son nuevos. Sebastián Rodríguez Llamazares, neumólogo de la Clínica para Dejar de Fumar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señaló que en junio del 2019, el gobierno de Estados Unidos había detectado casos de jóvenes con daño pulmonar agudo y que estos casos no están asociados con infecciones respiratorias. También especificó que un dato que guardan en común es que los pacientes son vapeadores.

También explicó, para MALV News, la diferencia entre el daño que genera los vapeadores y los cigarros normales.

La SSa se pronunció en favor de una vida sin vapeo (Foto: SSa)

Lo que se produce al consumir un cigarro de tabaco es que se genera una combustión de una partícula orgánica. El humo generado en esa combustión es lo que perjudica los pulmones; sin embargo, cuando se vapea, no se produce vapor, sino que se aeroliza un aceite, el cual produce partículas muy pequeñas que se alojan en los alvéolos, los globos de los pulmones que llevan el oxígeno a la sangre, de tal modo que los obstruyen produciendo un tipo de neumonía llamada lipoidea .

Neumonía lipoidea es una variante de las muchas neumonías que hay y se explica por el depósito de las partículas de aceite en los pequeños globitos del pulmón que llamamos alveolos

Ante este riesgo, Rodríguez Llamazares recalcó dos puntos. El primero es que alrededor del 80% de los 12 pacientes por daño agudo pulmonar en EEUU son menores de 25 años, esto porque los cigarros electrónicos se promueven como una terapia alternativa al cigarro, pero menos dañina y los aceites de sabores resultan más atractivos al público joven. El segundo punto es que la efectividad que ha demostrado el vapear para dejar el cigarro es similar a la de los parches y chicles de nicotina.

