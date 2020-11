“Cuando veía al Chavo me entraba una tranquilidad”: el inolvidable encuentro de Maradona y Chespirito

Ambas personalidades coincidieron en 2005, cuando se confesaron la gran admiración que sintieron por el otro

La muerte del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, conmocionó a todo el mundo y pronto comenzaron a surgir las anécdotas a su lado, por lo que es imposible no recordar el día en que la estrella del balompié conoció a otro grande, pero del humor mexicano, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, creador de los exitosos programas El Chavo del 8 y Chapulín Colorado.

Ambas personalidades se encontraron en el año 2005. El ex jugador invitó al creador mexicano a participar en su programa La noche del 10, donde compartieron su admiración mutua, algunos secretos de sus profesiones y hasta intercambiaron playeras.

“Chespirito” llegó al foro de Maradona rodeado de una extensa ovación, aplausos al por mayor y una coreografía hecha por más de cinco niños vestidos como el emblemático Chavo del 8.

El momento emotivo llegó cuando ambos famosos se encontraron en el centro del escenario, donde compartieron su afición por las actividades del otro, en medio de un efusivo abrazo.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo conmovido Maradona a Gómez Bolaños, quien respondió: “Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que Maradona pegado al pasto y al balón”.

En este encuentro, Diego Armando repitió el profundo amor que sintió por los programas del Chavo del 8 y confesó que estas mismas emisiones le dieron “tranquilidad” en medio de una vida convulsa y turbulenta.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, resaltó Maradona a lo largo del segmento en el que conversó con Roberto Gómez Bolaños.

Fue el creador mexicano quien se acercó al padre “Del 10” para felicitarlo porque “él sabe hacer las cosas” y reafirmó su admiración hacia el jugador argentino con un cumplido “Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores, pero Maradona ha sido lo máximo”.

En respuesta, el entonces presentador resaltó que en los programas hechos por Bolaños son famosos por su humor blanco, sano y que no ataca a nadie para construir hacia la sociedad.

Ambos personajes incluso bromearon sobre la ocasión en que el América le ganó al Club Atlético Boca Juniors en México, aunque finalmente el equipo de Coapa quedó eliminado de la copa.

Como aquella ocasión, Diego Armando Maradona siempre expresó su profunda admiración por Roberto Gómez Bolaños, incluso el conductor del programa Fugitivos, Matías Martín, hizo una impactante revelación sobre esto.

Según el presentador, el futbolista sólo pidió todas las temporadas del Chavo del 8 a cambio de una entrevista, lo que le serviría para distraerse durante la rehabilitación que tomó en Cuba.

“Le pidió a la producción todas las temporadas de El Chavo del 8 en formato VHS. Fue un tanto sorpresivo que nos dijera eso en aquel momento”, confesó.

Martín mencionó que los programas del realizador mexicano no se transmitían en la isla y además Maradona no tenía acceso al servicio de televisión por cable, por lo que de manera desesperada quería toda la serie para disfrutarla durante su proceso de recuperación.

El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad (Foto: EFE/EPA/OLIVER WEIKEN/Archivo)

El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, según informó su jefe de prensa a Efe.

“Murió Diego”, le dijo a Efe Sebastián Sanchi, el jefe de prensa del campeón del mundo con Argentina en México 1986.

