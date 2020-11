Cerrarán estaciones del Metro para evitar que peregrinos lleguen a la Basílica de Guadalupe

Imagen de archivo. (EFE/ José Pazos)

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) informó que las estaciones La Villa- Basílica de Línea 6 y Potrero de Línea 3, se mantendrán cerradas del 10 al 14 de diciembre para evitar que peregrinos lleguen a la Basílica de Guadalupe para participar en las celebraciones a la Virgen, en medio de la pandemia por el COVID-19.

A través de su cuenta de sus redes sociales, el Metro realizó el anuncio y exhortó a los usuarios a tomar sus previsiones en los tiempos de trayecto y usar las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, uso de gel y evitar hablar dentro del Metro.

Estas medidas se suman a las anunciadas el lunes 23 de noviembre por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Gobierno de la Ciudad de México, quienes determinaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, para evitar aglomeraciones en los festejos guadalupanos.

A través de un comunicado oficial, las autoridades eclesiales lamentaron el cierre de la Basílica, pues desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de personas que han encontrado en la figura de la Virgen María de Guadalupe refugio ante las adversidades.

Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

No obstante, pese a que el 2020, en particular, ha sido uno de los años más difíciles en la historia del país y por ello las autoridades entienden que los feligreses busquen más que nunca el consuelo ante la pandemia y otros males, las condiciones sanitarias que vive México no permitirán visitar a la “morenita” en esta ocasión.

Además, informaron que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, llevarán a cabo un operativo de seguridad durante los días de cierre, que orientará a quienes acudan a las inmediaciones del santuario, ya que no estará permitida la entrada.

Días antes, había circulado la versión que el centro religioso podría abrir y recibir peregrinos con las respectivas medidas sanitarias; pero esto fue negado. Y es que cabe recordar que cada año se rompía el récord de peregrinos que venían de diferentes regiones del país a celebrar a la Virgen de Guadalupe.

El 12 de diciembre de 2019, hasta las 7 de la mañana, alrededor de 9.8 millones de personas acudieron a la Basílica. En tanto que, de acuerdo con los conteos de la Arquidiócesis, cada hora más de 15,000 personas pasaron por la banda eléctrica para ver de cerca a la Virgen de Guadalupe, es decir, aproximadamente 260 personas por minuto.

Imagen de archivo (Foto: especial)

La Basílica de Guadalupe recibe alrededor de 20 millones de visitantes al año, es el recinto mariano más visitado del mundo, superado sólo por la Basílica de San Pedro, en Italia.

En el contexto actual de pandemia, estas cifras podrían significar un foco de contagio sumamente peligroso. Es por eso que la Basílica ha preparado un amplio programa de actividades que podrán seguir a través de televisión abierta e internet, así como algunas dinámicas para participar de forma activa en la celebración a la distancia.

Este programa se encuentra disponible en la página www.virgendeguadalupe.org.mx

MÁS DE ESTE TEMA:

“Hemos puesto por delante la libertad”: AMLO dejó en manos de la Iglesia Católica evitar tumultos en celebración de la Virgen de Guadalupe

La Iglesia Católica y CDMX anunciaron que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre

Hugo López-Gatell advirtió que celebraciones en la Basílica de Guadalupe podrían revertir descenso de COVID-19 en 20 estados