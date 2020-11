AMLO insistió que hay más muertos por COVID-19 en España que en México: “No deberíamos hacer comparaciones”

Video: Gobierno de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que los pronósticos de muertes por COVID-19 que se realizan para México se prestan para que medios de comunicación realicen amarillismo y tengan como fin demeritar el trabajo que han hecho los gobiernos, en todo el mundo, para contener la pandemia del coronavirus.

“Sobre las cifras, sobre los datos, primero es una situación muy dolorosa el estar dando cifras, y diría no agradable, porque no son números, son personas, son familias, es sufrimiento.

Y se presta mucho también al amarillismo; en nuestro país ha prevalecido como en todo el mundo, lo considero, o en la mayoría de los países del mundo. En Estados Unidos, los principales diarios llevan su registro de fallecidos, en todos lados, entonces se presta mucho al amarillismo, al tráfico con el dolor humano, incluso hasta con propósitos políticos para demeritar el trabajo de los gobiernos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló lo anterior al ser cuestionado sobre los datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, los cuales indican que los muertos por coronavirus en el país podrían alcanzar los 145 mil para el mes de marzo de 2021; y se refirió a una nota publicada recientemente por el diario español “El País”, en la que califican como “roto” a México.

“En el caso de nosotros es evidente. Como la mayoría de los medios dejó de recibir las cantidades de dinero que se les entregaban anteriormente y están muy molestos porque se está llevando a cabo una transformación, se está acabando con la corrupción, pues entonces se aprovechan de esta circunstancia para hacer amarillismo en el periodismo y en los medios de comunicación.

Es muy difícil por eso ubicar sobre la situación de México con relación con otros países, porque de manera inmoral el periódico El País, de España, hace un artículo que supongo lo prepararon con mucha anticipación para esperar que pasáramos de los 100 mil fallecidos, o sea, lo estaban trabajando unos días antes todo un equipo para que, cuando se llegó a más de 100 mil, sacaran el artículo.

Y hablan de que son muchos los fallecidos en México; titulan ‘País roto’, cuando en España, proporcionalmente a la población, son más los fallecidos que en México. Es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, subrayó el presidente.

El mandatario mexicano consideró que “el enojo” del diario español tiene que ver con la relación que tienen con empresas de aquel país, a las que, dijo, ya no se les permite el saquear a México como en el periodo neoliberal.

“Pero ¿por qué actúa así El País? Porque es el periódico de las empresas españolas que hicieron su agosto en México durante el periodo neoliberal, que se dedicaron a saquear al país durante el periodo neoliberal, y como ahora no se permite ese saqueo porque México no es tierra de conquista, hay toda una campaña de desprestigio en contra del Gobierno de México”, aseveró.

López Obrador aseguró que, aunque es muy triste hacer comparaciones y no se deberían de hacer, en Europa hay países que tienen una tasa de mortalidad más alta que en naciones de América.

“Puedo decirles que, de acuerdo a datos, aunque es, repito, algo muy triste, no deberíamos de estar haciendo comparaciones, porque en España y en cualquier país el pueblo sufre y merecen respeto todos los pueblos de todos los países del mundo, pero por esta actitud irresponsable de los medios amarillistas, pues tengo que decir que hay más fallecidos en otros países de Europa -para no mencionar uno por uno- y en países de América, que los fallecidos en nuestro país de acuerdo a la población de México.

Pero eso nosotros no lo vamos a dar conocer; sin embargo, existe la información de instituciones serias que presentan diariamente cuál es el comportamiento de los fallecidos por COVID en el mundo”, expresó.

“Entonces, deseamos de todo corazón que la gente no sufra, que no padezca, porque son nuestras familias, son las familias de nuestros amigos, de nuestros conocidos y son las familias de México y del mundo, y no hay cosa más sagrada que la vida. Entonces, sí es un tema difícil de manejar, pero también con mucha responsabilidad podemos informar de lo que estamos haciendo”, concluyó el presidente mexicano.

