Terror en Morelos: asesinaron y calcinaron a un médico afuera del IMSS en Zacatepec

David Armando Suayfeta Méndez fue asesinado la mañana de este sábado (Foto: Facebook/David Suayfeta Méndez)

Un médico que fue identificado como David Armando Suayfeta Méndez fue asesinado la mañana de este sábado. El hombre se encontraba a bordo de su camioneta, la cual estaba en el estacionamiento del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatepec.

Según el semanario Proceso, las investigaciones señalaron que el médico habría terminado de cubrir su guardia alrededor de las 6:40 horas, momento en el que se dirigió a su vehículo, una camioneta Chevrolet, Silverado color negro.

Una vez a bordo de la camioneta, desconocidos habrían atacado a Suayfeta Méndez al lanzarle bombas molotov. Fue reportado que el fuego se esparció rápidamente por el vehículo, consumiendo la parte delantera y calcinando el cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos no se ha pronunciado acerca del ataque ni ha informado a la ciudadanía. No obstante, existen reportes extraoficiales que señalaron que fueron encontrados “indicios balísticos”, es decir, casquillos de balas, alrededor del vehículo. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Desconocidos habrían atacado a Suayfeta Méndez al lanzarle bombas molotov (Foto: Facebook/Narco Morelos Zona Sur)

En las afueras del estacionamiento donde estaba la camioneta del médico, fue abandonado un auto en el que se transportaban los presuntos agresores. Elementos de la Fiscalía General de Justicia acordonaron la zona y agentes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudieron a la escena del crimen para remover el cuerpo. Hasta ahora no se tiene información sobre el posible móvil del crimen.

David Armando era hijo del también médico Juan David Suayfeta González, ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos por el X Distrito, con sede en la zona Sur, de 2000 a 2003.

Según lo reportado por el semanario, Suayfeta González fue presidente de la Mesa Directiva y actualmente es director de la clínica Sofía, también ubicada en Zacatepec.

Colegas y amigos manifestaron en redes sociales su tristeza y exigieron justicia para los perpetradores del ataque.

La parte delantera de su auto quedó calcinada (Foto: Facebook/Narco Morelos Zona Sur)

“Me uno al dolor de amigos, familiares y personal médico por la muerte de nuestro amigo David Suayfeta Méndez. Condeno cualquier acto de violencia y exijo a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos, así como justicia. Descanse en paz”, expresó una usuaria en Twitter.

“#Justicia para el Dr. David Suayfeta @cuauhtemocb10 @Fiscalia_MorQue pronto encuentren a los responsables del crimen y tengan el castigo que merecen”, expresó otra usuaria.

Una campaña para erradicar los ataques contra trabajadores de la salud

Desde el inicio de la pandemia, en algunas zonas de México, enfermeras y médicos han tenido que soportar ataques, amenazas e insultos por parte de pobladores.

Por ello, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), creó una campaña a favor de los llamados “héroes de la salud”, debido a que las agresiones en contra de personal médico no cesan en el país.

Se pidió parar las agresiones contra el personal médico (Foto: EFE/Gustavo Amador)

“Desde la trinchera por ti”, es el título del video de dicha campaña que fue publicado por el SNTSS en redes sociales, para generar conciencia y respeto a camilleros, médicos, enfermeros, y demás personal que se encuentra en el primer cuadro de batalla contra el coronavirus.

En el clip, médicos de diversos centros hospitalarios ofrecieron unas palabras al público, con la intención de frenar la violencia que se está generando en su contra durante esta pandemia de COVID-19. El personal médico participante coincidió en que los insultos no frenan y pidieron ayuda de la sociedad para que puedan trabajar en paz.

En diversas partes del país se han denunciado agresiones que van desde las clásicas frases discriminatorias hasta las amenazas de muerte, e incluso golpes por parte de ciudadanos en algunos hospitales. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en mayo hubo alrededor de 47 agresiones en contra de médicos y enfermeras.

A principios de abril, el IMSS rechazó cualquier tipo de violencia o discriminación en contra del personal de salud en general, y pidió parar cuanto antes dichas agresiones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

México ha registrado 47 atentados contra personal médico que atiende el COVID-19

“Desde la trinchera por ti”: la campaña del IMSS que pide frenar agresiones contra personal médico en el país

Crimen en Guadalajara: asesinaron al coordinador operativo de la Cruz Verde de Zapopan