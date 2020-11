Legalización de la marihuana en México podría dejar una derrama económica de hasta 100 mdd: Grupo Promotor de la Industria de Cannabis

Una planta de marihuana en una instalación en Tepeji del Río (Foto: REUTERS)

Tras la aprobación en lo general y en lo específico la despenalización y regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en la Cámara de Senadores, se estima que la Cámara baja lo apruebe, y con ello, esta práctica abra la puerta a una derrama económica para 2025 de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en México.

De acuerdo con Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC), quien fue entrevistado por Business Insider México, la legalización a nivel nacional representa una gran oportunidad. Al conseguirla, México sería el tercero de 50 en conseguir la liberación de su uso.

Además, a la par generará grandes ventas por su consumo legal, también estima que aumente la generación de empleos.

“Se pueden llegar a generar entre 100,000 a 250,000 empleos de forma directa e indirecta ”, apuntó el representante del GPIC, ante el escenario de aprobación en la Cámara de Diputados.

Se pueden llegar a generar entre 100,000 a 250,000 empleos con la legalización de la marihuana en México (Foto: Adrián Escandar)

De tal modo, el beneficio no estaría limitado a unos cuantos, pues este llegaría hasta los campesinos y comunidades que por ahora cultivan la planta ilegalmente.

Además, pronostica que gracias a los tratados de comercio internacional que tiene México, la despenalización federal de autocultivo y uso adulto responsable “tiene la oportunidad de convertirse en líder” en la venta de esta planta.

Según el medio, actualmente hay 50 países que han legalizado el uso medicinal de la marihuana, y 40 países han legalizado el uso industrial del cáñamo; no obstante, sólo Canadá y Uruguay han legalizado a nivel nacional el uso legal de la planta.

De tal modo, México pasaría a la historia como la tercera nación a nivel mundial en legalizar la cannabis en todo su territorio.

Un hombre fuma marihuana fuera del edificio del Senado mexicano en el jardín de protesta de cannabis del Movimiento Mexicano Cannabico en Ciudad de México (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Cabe apuntar que tras la revisión de un documento al que tuvo acceso Infobae México, se pudo dilucidar que, en caso de que San Lázaro apruebe la Ley se permitirá que el consumidor lleve consigo hasta 27 gramos de la planta.

Dicha cantidad no deberá ser mayor a 28 gramos y nunca simultánea con otras sustancias ilícitas. No obstante, las autoridades no podrán ordenar investigación o detención por la cantidad antes mencionada. No obstante, la posesión entre 28 y 200 gramos tendrá como castigo multas económicas, y por encima de 200, incluso cárcel.

Además, se establecería que cada ciudadano pueda tener hasta ocho plantas de cannabis en su casa, las cuales serán para su consumo personal. Las personas que las tengan deberán cumplir con ciertas medidas para no invadir la privacidad de sus vecinos ni de menores de edad.

La iniciativa señala que se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis. La Secretaría de Salud (SSa) los regulará bajo un registro y funcionamiento a través del nuevo Instituto que se creará, en el que se estima que deberán integrarse por hasta 20 integrantes.

Senadores festejaron la aprobación del uso lúdico de la marihuana (Foto: Cuartoscuro)

Cabe señalar que será la Secretaría de Salud la encargada de diseñar y operar medidas para prevenir y concientizar a la ciudadanía de los riesgos a la salud que conlleva el consumo de la marihuana. Y también promoverá la atención y rehabilitación de consumidores que deseen dejarlo.

Creará un órgano multidisciplinario encargado de evaluar a quienes usen marihuana para uso personal y hayan sido remitidos por la autoridad, permitiéndoles derecho de audiencia y sancionando las conductas.

Se encargará de otorgar, regular y brindar información sobre las licencias para el control del cultivo, producción , transporte y comercialización de cannabis y productos derivados con fines médicos, científicos, terapéuticos o cosméticos.

Finalmente, establecerá regulaciones para la autorización y el otorgamiento de permisos para el cultivo doméstico de cannabis con propósitos de autoconsumo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Senado en México aprobó la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana en todo el país

Avanza la despenalización del uso lúdico de la marihuana en México: se aprobó en comisiones del Senado

Regulación, sanciones y plazos: todas las claves del proyecto del Senado que busca despenalizar el consumo lúdico de marihuana en México