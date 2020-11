“Ya les firmó un cheque de impunidad”: Anabel Hernández aseguró que Cienfuegos y su grupo no serán juzgados por indulgencia de AMLO

El general fue arrestado en California el pasado 15 de octubre y pasó 34 días en una celda hasta que regresó a México este 18 de noviembre (Foto: EFE/José Méndez)

Para la periodista y escritora Anabel Hernández, el general Salvador Cienfuegos Zepeda que fue acusado en EEUU de narcotráfico, ha sido exonerado políticamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no habrá justicia en el caso del ex titular de la Defensa Nacional (Sedena).

Cienfuegos fue regresado a México y está en su casa como un ciudadano libre, luego de que el gobierno de López Obrador gestionara ante EEUU que fueron desestimados los cuatro cargos de narcotráfico que pesaban contra el general. La Fiscalía General de la República (FGR) participó en el pacto con su homóloga norteamericana y el Departamento de Justicia estadounidense aportara toda evidencia, de modo que el ex titular de la Sedena sea juzgado en México.

Pero la periodista, quien ha revelado el vínculo entre empresarios, capos de la droga y políticos del más alto nivel en casi dos décadas, se mostró escéptica. Pues en la FGR persisten funcionarios, cuya fidelidad corresponde a un grupo de poder fáctico que goza de impunidad en el país y que el mismo AMLO prometió combatir.

Al gestionar el regreso de Cienfuegos, libre de todo cargo y esperar que sea procesado en México, el presidente firmó un pacto con el grupo de poder al que pertenece el general. Donde lo mismo están militares, policías, narcotraficantes, empresarios y políticos.

AMLO habría firmado un pacto de impunidad con Cienfuegos (AP Photo/Marco Ugarte)

En entrevista con Vicente Serrano del canal en YouTube Sin Censura, Anabel Hernández planteó que varios casos emblemáticos no se han podido aclarar, a pesar del largo tiempo en que ocurrieron. Puso como ejemplos la matanza de estudiantes de 1968, el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del político priista Francisco Ruiz Massieu, la masacre de Acteal en 1997; y el mismo caso Ayotzinapa suscitado hace seis años, cuando Cienfuegos estaba en la Sedena. Todos esos crímenes no han tenido una resolución clara, exitosa y terminada, según la periodista, de modo que no hay confianza en el proceso del general.

“Todavía no se dan cuenta de lo que han hecho. La carta blanca de impunidad que le acaba de entregar, de firmar, de dar un cheque en blanco a este grupo que algún día dijo que iba a combatir, bueno, no solo no lo está combatiendo, sino ya, ya les firmó un cheque de impunidad”, refirió.

Entre los personajes cooptados en la FGR están Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Coordinación de Métodos de Investigación; así como Antonio Pérez García, jefe de la Policía Federal Ministerial. Ambos estarían ligados a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex funcionarios de Seguridad con Felipe Calderón, el primero está preso en Nueva York acusado de colaborar con el Cártel de la Sinaloa y el segundo de ellos se encuentra prófugo, requerido en el país norteamericano por vínculos con el mismo grupo delictivo transnacional.

“Lo que ha hecho Andrés Manuel es ponerle la mesa, los platos, las copas, los tenedores, los cubiertos y hasta el mesero, a este grupo fáctico. Eso fue lo que hizo regresándoles a Cienfuegos, porque Cienfuegos era una pieza importantísima de ese grupo donde están Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Juan Collado, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, en un menor nivel de ellos, pero también están empresarios de muy alto nivel, estaba Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Medina Mora, todo este grupo estaban juntos, iban a las mismas fiestas”, conjuntó la periodista.

La periodista ha revelado el vínculo entre empresarios, capos de la droga y políticos del más alto nivel en casi dos décadas (FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

Dijo que Gallo Gutiérrez y Pérez García eran incondicionales de Cárdenas Palomino, funcionario visitado de forma recurrente en sus fiestas por Cienfuegos.

“¿Qué tipo de justicia puede haber cuando quien va a juzgar es miembro del mismo grupo de interés? Y que ha servido para los mismo intereses durante años. Estamos hablando que no vengan a contarnos una historia que no va a suceder”, cuestionó Anabel Hernández.

Agregó que el general tiene un poder importante, porque promovió a varios de quienes hoy están en las zonas militares del país. Explicó que AMLO no puede prometer justicia, porque el caso no está en sus manos, sino en la FGR, institución poco confiable. Refirió que las autoridades de EEUU no pudieron entregar todas las pruebas por Ley, porque en esos documentos habría nombres de agentes, de testigos protegidos y porque estaría implicado con casos en curso que podrían involucrar a otros militares del pasado y presente sexenio.

La periodista propuso que los mismo adeptos del gobierno lopezobradorista debían mantenerse críticos, porque si una negociación de este tipo hubiera sido tomada por Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, ellos serían cuestionados. No debía ser diferente con AMLO. Adelantó que investigará sobre el caso, porque el presidente exoneró, bajo el manto de la cuarta transformación, al miembro de ese grupo de poder enquistado en la vida pública y que no puede ser llamado a cuentas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Deportación de Cienfuegos es un búmeran para AMLO”: Anabel Hernández aseguró que la FGR está infestada por gente de García Luna

“Echándose sus tequilas”: Cienfuegos y Arturo Beltrán Leyva se reunieron en un yate en Acapulco, reveló Anabel Hernández

La caída del “Padrino”: los vínculos de Cienfuegos con los Beltrán Leyva datan de 2005