Giro en el caso de La Nueva Generación: arrestaron a dos sobrevivientes tras muerte de otro integrante por presunto consumo de fentanilo

Dos integrantes de la banda La Nueva Generación mueren de sobredosis

Luego de que se revelaron los detalles sobre la noche en que tres integrantes de la Banda Sinaloense La Nueva Generación quedaron inconscientes en el baño del bar The Old Beer House en McAllen, Texas, por presuntamente haber consumido dosis letales de una sustancia no identificada, hoy se dio a conocer que dos de sus integrantes presentan ahora cargos por posesión de sustancias controladas, mientras que el tercer afectado, Sergio Sánchez, falleció.

Los imputados por la justicia estadounidense son Víctor Manuel Soto, de 28 años, y José Eduardo Paredes Franco, de 27 años. Los dos son trompetistas del grupo musical Banda Sinaloense La Nueva Generación, junto al trombonista Sergio Sánchez, fueron captados en video al interior de un baño en el bar donde iban a hacer una presentación. En la grabación se les observa inconscientes, aunque con ligeros espasmos en las manos, mientras que uno de ellos está completamente tendido, boca abajo, en el suelo del lugar.

Según la policía de McAllen, hay un cuarto personaje hospitalizado en relación a este caso. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada por fuentes oficiales, ni por la misma agrupación musical.

En tono de broma, se escucha a una de las personas que presenciaba la escena decir “No están jugando estos vatos”, pues al parecer pensaban que se trataba de una intoxicación por alcohol. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que no respondían, llamaron a la ambulancia para llevarlos al hospital, dos salieron en calidad de detenidos mientras que el tercero murió.

Banda Sinaloense La Nueva Generación de Chuy Hernández publicó un boletín de prensa en sus redes sociales.

Varios medios han mencionado que la posible causa de muerte de Sergio Sánchez fue una sobredosis por la sustancia “fentanilo”. Según relatan, los músicos inhalaron pastillas trituradas de este letal narcótico derivado de la amapola.

Este opioide ha levantado alertas en los gobiernos de varios países, pues ha cobrado la vida de la mayoría de personas que han tenido muertes relacionadas a sobredosis por narcóticos derivados de la amapola tanto en EEUU como Canadá. Tan sólo en los Estados Unidos, el uso excesivo del fentanilo ha provocado el deceso de aproximadamente 20,000 personas.

Esto ocurre debido a que el fentanilo es un opioide muy poderoso, se habla de que incluso es 100 veces más potentes que otros derivados de la amapola, como la morfina. Por lo tanto, las dosis de este químico que producen efectos como adormecimiento y euforia son muy cercanas a las que pueden llevar al usuario a un paro cardiorrespiratorio o su muerte.

Luego de que dos integrantes de su banda fueron arrestados por las autoridades de McAllen, Texas, el propietario del grupo musical, Chuy Hernández, hizo su primera declaración en torno al caso: “yo no estuve en persona ahí. Yo recibí una llamada a la una de la mañana del viernes y al contestar fue algo muy impactante, muy fuerte, muy doloroso porque me habló uno de los chavos y me dice, ‘oye Chuy, necesito que vengas, dos de la banda se están muriendo’”.

Los integrantes del grupo publicaron en la página de redes sociales una fotografía despidiéndose de su compañero (Foto: Facebook/ Banda Sinaloense La Nueva Generación de Chuy Hernández )

Sobre la sustancia que posiblemente causó la muerte de Sergio y que dejó en gravedad durante algunos días a Víctor y a José, Chuy Hernández declaró: “no podría decir con exactitud lo que está pasando, hay que esperar a las autoridades, las investigaciones adecuadas, solo sé que no fue alguna bebida, no fue algún shot, hay que ser muy claros en esto”. Sus comentarios ocurrieron durante una transmisión con el portal de noticias estadounidense Despierta América.

Los dos trompetistas arrestados podrían enfrentar, además, cargos por homicidio por la muerte de su compañero Sergio. Esto dependerá también de la información que den a las autoridades de EEUU acerca de quién les facilitó la droga.

Por otro lado, el director de Banda Sinaloense Nueva Generación, Gustavo Guarneros, publicó en la página de Facebook del grupo un comunicado donde declaró “reafirmamos la necesidad de que exista más control de sustancias peligrosas, agradecemos todas las muestras de cariño y apoyo hacia la agrupación así como su comprensión de que no podemos dar más declaraciones. Pedimos que se maneje la información con veracidad ya que nuestros compañeros fueron víctimas de un desafortunado atentado en el cumplimiento de su trabajo.”

